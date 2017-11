24 hores treballant sense parar i una nova idea contra el canvi climàtic

247 ciutats de tot el món unides per un objectiu comú: buscar solucions contra el canvi climàtic de forma col·laborativa. És el Climathon, una iniciativa global amb acció local. Dins del marc general de trobar idees innovadores i emprenedores per a protegir el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic, cadascuna de les ciutats participants estableix el seu desafiament local. En el cas de València, que va acollir la trobada des de les deu del matí del divendres 27 fins a les deu del matí del dissabte 28 d'octubre, es va treballar en la identificació d'un model de negoci innovador per a la producció local descentralitzada d'energia renovable.

El Climathon està organitzat per la plataforma europea de lluita contra el canvi climàtic Climate-KIC. Es dóna la coincidència que la seu d'aquesta organització a l'estat espanyol es troba a València. A la ciutat, la trobada es va celebrar a Las Naves i hi van participar cinc equips. A banda de les persones que els integraven, 35 en total, també hi havia dinamitzadors, coaches i un jurat, l'encarregat de decidir quina idea s'emportava el premi. Joaquín Mas, de l'IVACE; Manuel Alcázar, de l'Institut d'Enginyeria Energètica de la UPV; Andrés Montesinos, de Som Energia, i l'ambientòleg Andreu Escrivà eren els encarregats de brindar unes píndoles "d'innovació" a les persones participants.

Durant les 24 hores que va durar el Climathon va haver-hi temps per a conéixer-se i formar equips, analitzar la situació, identificar possibles solucions, convertir les idees en projectes, avaluar l'impacte social i climàtic, definir l'equip, la missió i la visió i presentar els projectes definitius.

En aquesta edició del Climathon València hi van participar 35 persones. / CLIMATE KIC

Serveis comunitaris més eficients

La iniciativa guanyadora és 'Pon verde a tu vecino/a', que proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques que generen energia per a proveir els consums comunitaris, com ara la llum de l'escala o el consum de l'ascensor. A més, l'equip persegueix amb la seua proposta un canvi en els hàbits d'ús i consum, de manera que fa que passen de ser individuals a ser comunitaris. Com a exemple, proposen que hi haja un espai habilitat comú, proveït amb l'energia autogenerada, on es puga rentar la roba en lloc de tenir una rentadora a cada casa. Així doncs, la seua idea consisteix a generar serveis comunitaris "més eficients" emprant l'autoconsum d'energia renovable, descentralitzant l'energia de les llars i creant energia renovable per als espais comunitaris.

L'equip guanyador està format per María Ángeles Roca, José Maines, María Martínez, Marine Fournier, Rafael Aparicio i Gisela Gómez. Un dels seus membres, Rafael Aparicio, explica que es va apuntar al Climathon perquè volia "contribuir a la millora en la lluita contra el canvi climàtic". Aparicio té estudis en enginyeria tècnica i filosofia i està especialitzat justament en canvi climàtic i economia circular. La seua inscripció, conta, va ser individual, en busca "d'un projecte en què puguera aportar la meua experiència".

Durant les 24 hores de feina –"no vaig notar son fins que vaig pujar al tren cap a casa", explica– el procés va passar del "caos" a la "claredat". Això ho descriu Aparicio, que afegeix que al voltant de les 3 de la matinada el seu equip es va subdividir i, en parelles, "vam avançar moltíssim". Cap a les 4 la idea ja estava clara, però a les 6 calia apretar per a definir les dades més crítiques. "Fins segons abans d'exposar, la nostra speaker estava assajant", diu.

L'origen del nom del projecte té una història curiosa, o "divertida", per a aquest membre del grup: "Pensàvem en un consum col·laboratiu i, com veiem en pel·lícules i sèries d'humor, en aquest país el veí no sempre és ben vist". En mig d'aquesta conversa, algú va exclamar: "Però si ací el més usual és posar verd el veí!".

Un niu d'idees

En guanyar el Climathon València han obtingut un premi de 1.000 euros, la presentació del seu projecte al Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA) i la mentorització per a poder formar part de l'espai col·laboratiu Col·lab de Las Naves, així com de l'acceleradora Climate KIC. Però, per a Aparicio, hi ha un altre premi: "Aprendre, connectar amb gent i diversió". Per això, no dubta a tornar a participar l'any vinent.

A banda d'aquest projecte, també es van presentar 'Green Blocks', que aposta per l’autoconsum i l'acompanyament a les comunitats per a ser sostenibles; 'Home BioGas', una solució per crear gas amb residus urbans: 'Green Balance', que proposa utilitzar les bateries dels cotxes elèctrics per emmagatzemar l'energia, i 'Regeneración solar', que persegueix l'activació comunitària d'espais urbans infrautilitzats canviant el model de cultura energètica.