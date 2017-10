Lo Rat Penat demana forçar el reglament del Teatre Principal per a celebrar la gala dels Jocs Florals

Lo Rat Penat vol fer del reglament sobre usos i cessions del Teatre Principal paper mullat. L'associació secessionista tenia previst realitzar la gala dels Jocs Florals a l'edifici del carrer de les Barques, però s'hi va trobar amb la negativa de la diputada de Teatre, Rosa Pérez, qui aquest dilluns es va reunir amb els representants del col·lectiu per a transmetre'ls en primera persona la raó de la seua decisió.

Des del 1879, Lo Rat Penat ha celebrat en diversos teatres i espais significatius de la ciutat de València la gala dels Jocs Florals, un acte que només va ser suspés en tres ocasions, en 1884 i 1890 per una epidèmia de còlera i del 1936 a 1939 com a conseqüència de la Guerra Civil. El fet que la gala literària tinga una història centenària ha sigut un dels arguments que els representants de l'associació van traslladar aquest dilluns a la diputada de l'àrea, Rosa Pérez. "Jo no entre a valorar si els Jocs Florals tenen cent o més anys o si és tradició o no", explica a Diari La Veu la diputada, sinó que el mecanisme emprat va ser traslladar la petició d'ús del Teatre Principal als tècnics de la Diputació de València per a veure si l'esdeveniment quadra amb la normativa que regula la cessió del Teatre Principal.

La resposta és clara, raona Pérez, si s'atén al reglament que hi ha per a aquest tipus d'actes "no es pot accedir", perquè per a fer ús del Principal de manera "excepcional" –cal recordar que l'edifici és propietat de la Diputació de València però l'explotació del contenidor està cedida a la Generalitat per a dur a terme part de la programació escènica de l'Institut Valencià de Cultura– l'acte "ha de ser de gran rellevància dins de les arts escèniques: teatre, dansa, música, etc.", enumera Rosa Pérez. Però Lo Rat Penat "no vol entendre que no és cap excepcionalitat".

En la reunió d'aquest dilluns a la Diputació de València, Lo Rat Penat va insistir en els arguments per a forçar el reglament i va demanar a la Diputació que cometera una il·legalitat amb la seua pròpia regulació. Davant la petició, "no em botaré la normativa", sosté Pérez.

Per la seua banda, Lo Rat Penat va tractar de coaccionar la diputada indicant-li que la seua decisió respecte de no cedir el Principal a l'associació secessionista l'anava a perjudicar en la seua carrera política.

Xoc amb el diputat de Cultura

No és la primera vegada que Lo Rat Penat xoca amb responsables polítics de la Diputació de València. El passat mes de juliol, Enric Esteve, Vicente Boluda i un membre de la Junta de Govern de Lo Rat Penat van acudir a les dependències de la Diputació per a trobar-se amb Xavier Rius després que l'àrea que dirigeix aquest denegara una subvenció que ascendia als 112.000 euros. L'associació va demanar una ajuda per a fer un seguit d'activitats culturals en què la cartelleria no respectava la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Xavier Rius va ser taxatiu aleshores: o Lo Rat Penat adopta l'estàndard de llengua que fixa l'AVL o no tindrà subvencions. En aquella ocasió, segons va explicar el diputat a aquest diari, tant els tècnics de la Diputació de València com al Unitat de Normalització Lingüística van emetre informes desfavorables a favor de l'associació secessionista.