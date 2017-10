Una trentena d'empreses ha formalitzat tots els tràmits per a traslladar la seu social al País Valencià

Una trentena d'empreses catalanes ha formalitzat tots els tràmits per a traslladar la seu social al País Valencià, segons les dades facilitades aquest dilluns pel deganat autonòmic de registradors de la propietat i mercantils. Del total de 31 empreses que han fet efectiu el registre, 15 ho han fet a la demarcació de València, 10 a la d'Alacant i 6 a la de Castelló.

Fonts del deganat han informat que el nombre d'empreses tan sols correspon a les mercantils que han completat tots els tràmits –a data de divendres passat– i que al llarg d'aquestes setmanes s'incrementarà amb aquelles que encara estan a l'espera de finalitzar la inscripció definitiva en el registre.

Entre les empreses que han sol·licitat i han fet efectiu el canvi de domicili social al País Valencià hi ha entitats financeres com el Banc Sabadell, que s'ha traslladat a Alacant, o Banc Mediolanum i CaixaBank, a València. Així mateix, altres empreses com Idilia Foods (propietària de marques com 'Cola Cao', 'Nocilla' o 'Cuétara') o la companyia de missatgeria MRW també han decidit traslladar la seu social a València i han iniciat els tràmits.