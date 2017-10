Una dècada de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València

La Unitat d'Igualtat de la Universitat de València compleix hui, tot just, deu anys. El 31 d'octubre del 2007 el consell de govern de la institució va aprovar la seua creació amb naturalesa de servei de caràcter general per a impulsar les polítiques d’igualtat.

En aquell moment, la Universitat de València va estar una de les pioneres a nivell estatal a dotar-se d'una estructura administrativa destinada a desenvolupar les polítiques d'igualtat de gènere en compliment de la Llei orgànica 4/2007, de 12 de abril, que afirma: "Les universitats comptaran entre les seues estructures d'organització amb unitats d'igualtat per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat entre homes i dones".

En el transcurs d'aquests 10 anys, la Unitat d’Igualtat ha depés del vicerector de Cultura i Igualtat, Antonio Ariño, i l'han dirigit la professora, ja traspassada, Olga Quiñones des de la seua creació el 2007 fins al setembre del 2011; Carmen Tomás, fins al maig del 2015, i, des d’aleshores, Amparo Mañés.

Molts han estat els projectes que ha dut a terme aquest departament des de la seua creació. Hi destaca però, la redacció, negociació i desenvolupament del I i II Pla d'Igualtat amb els informes diagnòstics i avaluacions. Així mateix, s'han celebrat nou edicions de la Setmana per la Igualtat, s'ha creat el Premi Olga Quiñones a Treball Final de Grau, Treball Final de Màster i tesis amb perspectiva de gènere, a més de les tradicionals commemoracions dels institucionals del 8 de març i el 25 de novembre. També s'ha creat l'Observatori d'Igualtat per a fer visibles les desigualtats entre dones i homes en l'àmbit universitari, recollir i analitzar dades estadístiques i elaborar informes, entre d'altres.

Així mateix, durant aquests anys s'ha començat a treballar amb pressupostos amb perspectiva de gènere, l'estudi de les bretxes de gènere, l'aprovació d'un protocol d'actuació davant l'assetjament sexual i per raó de sexe i un codi de conducta i de les relacions respectuoses entre les dones i els homes d’aquesta Universitat. La formació per al PAS i PDI i per a l'estudiantat i la integració de la perspectiva de gènere en la programació del cinema, teatre, exposicions, debats o música també formen part de les iniciatives engegades en aquesta dècada.

Entre les últimes activitats, destaca la participació en l'elaboració del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere. També forma part de l'Observatori contra la Publicitat Sexista de la Generalitat Valenciana i ha desenvolupat diversos projectes vinculats amb les ajudes de l'Instituto de la Mujer. La Unitat d'Igualtat treballa actualment en l'avaluació del II Pla d'Igualtat i l'elaboració d'un nou informe de la situació de les dones i els homes en la Universitat i prepara el III Pla d’Igualtat per a la institució.

Marcela Lagarde

Per a celebrar l'efemèride, la Unitat d'Igualtat, juntament amb el Cercle Feminista, han organitzat una conferència a càrrec de la feminista Marcela Lagarde, artífex del terme feminicidi, expressió que considera part del bagatge teòric del feminisme. Segons l'antropologa feminista, el feminicidi comprén el conjunt de delictes de lesa humanitat que apleguen crims, segrestos, desaparicions de dones i xiquetes davant d’un colapse institucional. S'hi dóna una fractura en l'estat de dret que afavoreix una impunitat davant aquests delictes.

Cal destacar també el concepte sororitat com una altra de les contribucions de Lagarde al vocabulari feminista, que s'entén com el reconeixement i la unitat de les dones en la seua actuació pública.

Lagarde és professora dels postgraus d’Antropologia i Sociologia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); assessora del Postgrau en Estudis de Gènere de la Fundación Guatemala i en el Diplomado en Género y Desarrollo de la UNAM. Ha estat diputada Federal del Congrés Mexicà (2003-2006), on va exercir com a presidenta de la Comissió Especial per a conéixer i fer seguiment a les investigacions relacionades amb els feminicidis en la República Mexicana.