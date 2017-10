Puigdemont accepta les eleccions i assegura que el seu és un govern "legítim"

El destituït president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha assegurat que "entoma el repte" plantejat pel govern espanyol i accepta les eleccions convocades per al 21 de desembre per a combatre l'aplicació del 155 i consolidar la república catalana. "No ens fan por les eleccions. Estem totalment d'acord que és votant com es resolen els problemes polítics", ha dit Puigdemont. En aquest sentit, el dirigent català ha subratllat que el seu govern "legítim" respectarà el resultat dels comicis "siga quin siga", però ha preguntat a l'executiu de Mariano Rajoy si farà el mateix. "Farà el mateix el govern espanyol, el bloc del 155? Vull un compromís clar de part de l'estat. Respectarà el resultat si es dóna un resultat favorable a les forces independentistes? O hi haurà votants de primera i de segona?", s'ha demanat.

Així, Puigdemont ha demanat al "poble català" el màxim esforç perquè el bloc del 155 "esclafe" les institucions catalanes. "Les pròximes elecciones estan en aquesta lògica. És en el territori de la democràcia on sempre hem guanyat. Quan ens hem confrontat en la democràcia, hem guanyat. En el terreny de la força no hem guanyat ni volem guanyar", ha insisit.

Resposta "violenta" de l'estat

Sobre la seua presència a Brussel·les, Puigdemont ha explicat que part del govern s'ha desplaçat a la capital d'Europa perquè no "hi ha garanties de seguretat" ni per als consellers ni de no confrontació social. "He decidit venir a Brussel·les perque és un tema europeu. Des que el govern espanyol va decidir cessar-nos de manera il·legítima, els consellers no tenen cap protecció, fins i tot el conseller que va gestionar el post-atemptats a Barcelona", ha dit Puigdemont, qui en tot moment s'ha expressat com a president de la república catalana.

Puigdemont també ha argument el trasllat de part del govern català per a no privilegiar la confrontació. Segons ha explicat, el passat divendres, després que l'executiu espanyol activara l'article 155, en una reunió extraordinària es va optar per priorizar "la moderació i la prudència". "Hi havia una sèrie de dades que mostraven que el govern espanyol plantejava un atac sense precedents contra ciutadans i funcionaris, amb condemnes possibles de 500 anys de presó pel govern i, per això, vam decidir que prioritzaríem la moderació i la prudència", ha explicat. "Estic convençut per la informació que tinc que hi hauria una resposta de violència de l'estat com a l'1-O i no vull exposar els meus conciutadans a aquest perill", ha dit, a preguntes del centenar de mitjans de comunicació que han seguit la seua compareixença al Press Club de Brussel·les.

Sobre el retorn de l'executiu que es troba a la capital d'Europa ha subratllat que "si hi haguera la garantia immediata d'un tractament just per part de l'Estat, un judici just, amb separació de poders, tornaríem immediatament. Però hem de continuar treballant divendres al vespre. És per això que vam decidir aquesta estratègia", ha explicat.

Així mateix, Puigdemont ha exemplificat en la querella presentada per la Fiscalia "l'extrema agressivitat" del govern espanyol contra l'executiu català. "La querella se centra a perseguir idees polítiques. Demana 30 anys de presó, fiances abusives o presó preventiva. Una querella que s'afegeix al camí de màxima beligerància del govern espanyol", ha dit.

Puigdemont ha oferit la roda de premsa en un dels centres de premsa de Brussel·les, el Press Club Brussels, acompanyat pels cinc consellers que també han viatjat a la capital europea: Toni Comín, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Meritxell Serret. Tot són a Brussel·les des de dilluns. A l'acte també han assistit els eurodiputats catalans Ramon Tremosa (PDECAT), Jordi Solé (ERC) i Josep-Maria Terricabras.