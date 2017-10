La parròquia de Nules retira el text LGTBIfòbic i demana disculpes

L'església de San Bartolomé y San Jaime de Nules ha retirat del seu últim full parroquial l'article homòfob i contra l'escola pública que va publicar el passat diumenge. La parròquia assegura que s'han presentat disculpes per aquest text, que "mai havia d'haver-se publicat". Des de la parròquia incideixen que "es va publicar immediatament l'actualització del full del passat diumenge, fent desaparéixer un article que mai havia d'haver-se publicat; el qual no manifesta el pensar del rector, ni d'aquesta parròquia, ni de l'Església". "Lluny del nostre sentir estava voler ofendre ningú. Si algú s'ha pogut sentir ofés, reba disculpes", apunten.

Diverses formacions polítiques van expressar el seu rebuig a la inclusió al full parroquial del passat diumenge d'un 'Romanç d'alumne d'escola moderna i avançada' en es podien llegir versos com "Papà, per favor, escolta: porta'm a un col·le normal, que aquest col·legi d'ara m'està començant a espantar". L'alcalde de municipi, David García Pérez, de Coalició de Centre Democràtic (*CCD), va manifestar, entre d'altres, el seu rebuig a aquest text, que va titllar de "vergonyós". Així mateix s'ha posat en marxa una campanya en la plataforma change.org perquè es reprove l'escrit firmat per mossén Esteban Badenes.

Denúncies

Arran d'aquesta polèmica, el senador de Compromís Carles Mulet ha presentat una pregunta escrita en la qual qualifica el text d'"atropellament" i interroga el govern espanyol per si pensa instar la Fiscalia a intervenir. El representant de la coalició afirma que "el rector ha repartit un full amb marcat caràcter homòfob i que podria ser constitutiu d'incitació a l'odi a totes les famílies no tradicionals". Per això, planteja a l'executiu que inste el fiscal a "actuar contra aquesta persona per atemptar contra els principis constitucionals de l'estat espanyol i incitar a l'odi".

Així mateix, el secretari general del PSPV-PSOE de Nules i primer tinent d'alcalde de la localitat, Adrián Sorribes, i el regidor de Polítiques d'Igualtat, Antonio Romero, han exigit al bisbe de la Diòcesi Sogorb-Castelló l'immediat trasllat del rector Badenes per les seues continues faltes de respecte cap al col·lectiu LGTBI i que van tindre, al full parroquial del passat diumenge, "la gota que va fer vessar el got".

Per als socialistes de Nules "no n'hi ha prou a retirar el full parroquial de la pàgina web; quan algú que ha d'estar per a ajudar la gent del poble ofén tant i tantes persones, no pot seguir estant ni un dia més a la nostra localitat”.

Igual que altres col·lectius locals, la formació denunciarà els fets davant la Fiscalia perquè considera que són constitutius d'un delicte d'odi i que atempten contra l'ordre constitucional i contra les lleis que emanen d'ella.