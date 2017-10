Podem xifra en 161 milions per a habitatge social i contra la pobresa farmacològica el seu suport als pressupostos

Podem confia que hi haurà un acord amb PSPV i Compromís que els permeta donar suport als pressupostos de la Generalitat per al 2018. Així ho ha manifestat el seu síndic, Antonio Estañ, després que el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, haja portat el projecte de comptes públics a les Corts.

"Hem estat treballant amb l'expectativa que els durem a terme. Hi ha hagut un acostament, però no hem arribat a tot el que voldríem. Els avaluarem i intentarem millorar-los en el tràmit d'esmenes", ha explicat Estañ abans de detallar que les principals dificultats es troben encara en les polítiques d'habitatge social i contra la pobresa farmacològica.

El també secretari general de Podem ha explicat que el seu partit vol la gratuïtat dels medicaments per a totes les persones que tinguen uns ingressos per davall del salari mínim, una mesura xifrada en 81 milions. Pel que fa a habitatge, Estañ reclama l'augment del parc públic d'habitatges, més lloguers socials i mesures per a "punxar la bombolla immobiliària que s'està formant".

El síndic de Podem ha assegurat que és molt improbable que done suport a una possible esmena a la totalitat presentada pel PP. En última instància ha afirmat que "seria molt difícil explicar" que els partits d'esquerres no arribaren a un acord quan "els objectius estan fixats al pacte del Botànic".