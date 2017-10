La Generalitat dedicarà 1 de cada 4 euros al pagament del deute el 2018

L'acumulació de deute públic provocarà que el pressupost de la Generalitat haja de dedicar el 25% de la despesa a satisfer interessos i a pagar part dels préstecs assumits, les anomenades amortitzacions. Al servei del deute es dedicaran 5.157 milions d'euros, enfront dels 3.833 esmerçats al pressupost del 2017.

Això suposa que, mentre que enguany s'ha dedicat el 21,6% del pressupost al pagament del deute, l'any que ve aquest percentatge s'apujarà fins al 25,8%. Per segon any consecutiu, aquesta partida se situa per davant de la despesa en educació, que passa de 4,561 milions a 4.720 milions. Només la Conselleria de Sanitat disposa de més recursos, amb 6.390 milions, 280 més que l'any passat. En percentatge, l'educació creix un 3,5%, mentre que la sanitat rep un 4,6% més de recursos.

L'increment de les despeses totals dedicades a la gestió dels serveis socials–amb un augment del 13,8%–, les polítiques de la Generalitat i les institucions d'autogovern s'apuja un 6,7%, fins als 15.224 milions. El pressupost del 2017 va ser de 14.264 milions.

Si se li suma el pagament del deute, aquest augment arriba al 12,6% i es passa de 17.724 a 19.956 milions. El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha presentat aquest migdia aquests números en una roda de premsa on ha tornat a denunciar l'infrafinançament i ha destacat que les aportacions directes del sistema de finançament per part de l'Estat augmenten per al 2018 menys de l'1%, mentre que per al conjunt d'Espanya supera el 3%.