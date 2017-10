La comissió de seguiment del Botànic es reunirà dijous per a avaluar el projecte de pressupostos

La comissió de seguiment de l'Acord del Botànic, integrat per PSPV, Compromís i Podemos, es reunirà el proper dijous després que la formació morada la convocara, entre altres assumptes, per a avaluar el projecte de Pressupostos de la Generalitat del 2018, presentat aquest dimarts.

Així ho ha indicat el síndic de Podemos, Antonio Estañ, en declaracions als mitjans de comunicació moments abans de començar la Junta de Síndics a les Corts. Estañ ha explicat que la seua formació política ha convocat la comissió de seguiment del Botànic per a aquest dijous amb l'objectiu de tractar la proposta d'auditoria del Botànic i veure com avaluen els pressupostos del Consell que estan ja damunt de la taula.

Per la seua banda, el portaveu del PSPV a les Corts, Manolo Mata, preguntat per si el seu partit aprofitarà aquesta comissió per a dur al seu terreny Podem en l'assumpte dels pressupostos, ha contestat: "A mi m'és igual que Podem ens porte al seu terreny o nosaltres a ells. Açò no és una carrera ni un joc. És veure com millorem el màxim de gent amb els poquíssims diners que tenim. I eixe compromís el té Podem i el tenim tots", ha asseverat. I ha agregat: "Puc tenir algun concepte que difereix amb el d'ells. Però són conceptes. Anem a veure fins on podem arribar. La prioritat d'ells i la nostra és la gent. I el dia 2 confie que puguem parlar d'açò i de moltes coses", ha manifestat.

Mata ha aprofitat per a recalcar que el diàleg entre Podem i el govern valencià és "fluid, habitual i quotidià" i ha posat com a exemple que aquest dilluns mateix la formació va parlar amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i amb la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. "Estem fent un esforç col·lectiu", ha subratllat.

Per la seua banda, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha indicat que hauria sigut millor "tancar les propostes que han d'anar en els pressupostos en el moment en què es va renovar el Pacte. Però, per a Podem, és millor fer-ho a part. Entén que el Pacte és una cosa i després els pressupostos es negocien a part per a intentar traure més coses", ha dit. Però ha insistit: "Per a nosaltres, i per a ser més responsables de cara a la societat, seria ideal negociar-ho tot conjuntament".