Educació prepara la derogació del Decret de Plurilingüisme

La Conselleria d'Educació prepara la derogació del seu Decret de Plurilingüisme, suspés cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV), amb l'objectiu de "racionalitzar" el marc jurídic de l'ensenyament d'idiomes tenint en compte que ja s'ha iniciat la tramitació d'una proposició de llei impulsada pels partits que donen suport al govern del Botànic per a establir un nou model.

Així, a aquest efecte, el departament que dirigeix el conseller Vicent Marzà presentarà als sindicats en la Mesa de negociació prevista per a dijous que ve, 2 de novembre, un esborrany d'un projecte de decret del Consell pel qual es deroga la norma 9/2017, de 27 de gener, d'ensenyament plurilingüe.

Aquest projecte presenta un article únic que deroga el decret de gener del Consell pel qual s'establia el model lingüístic valencià i es regulava l'aplicació en els ensenyaments no universitaris. Així mateix, inclou una disposició final que marca que l'entrada en vigor de la nova norma serà efectiva l'endemà de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En el preàmbul, la Conselleria recorda el procés judicial que ha afectat el decret plurilingüe i explica les raons per a derogar-lo. Així, argumenta que, "tenint en compte que s'ha iniciat la tramitació de la proposició de llei que regula i promou el plurilingüisme al sistema educatiu valencià i que durant el curs 2017-2018 el decret llei 3/2017 desenvoluparà els seus efectes respecte a l'aplicació dels plans lingüístics de centre, és convenient, per a racionalitzar i dotar d'eficiència l'ordenació jurídica del plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, procedir a la derogació" del primer decret.

D'aquesta forma, se segueix amb el nou "full de ruta" marcat per a implementar un ensenyament plurilingüe en les aules després dels problemes en els tribunals acumulats pel decret original que va plantejar la Conselleria.

Diverses entitats i partits polítics van recórrer contra el decret i arran del recurs interposat per la Diputació d'Alacant –en considerar que es "discriminaven" els alumnes en castellà en vincular les hores d'anglés al valencià i establir diferents acreditacions segons els nivells–, va ser suspés pel TSJCV de manera cautelar. L'Advocacia de la Generalitat ha al·legat davant el Tribunal Suprem, que encara ha de resoldre. A més, l'alt tribunal valencià va instar al fet que es tornara a aplicar la normativa sobre plurilingüisme anterior, és a dir, a l'emanada el 2012 amb mandat del PP.

Per açò, i atés l'"imminent" començament del curs escolar i "la necessitat de preservar els interessos de tercers", el Consell va dictar al setembre un decret llei per a poder començar el curs amb normalitat en infantil de 3 anys –el curs en el qual estava previst començar a aplicar el decret– i salvaguardar l'elecció de l'alumnat en el procés de matrícula".

De forma paral·lela, els grups en les Corts Valencianes dels tres socis del Pacte del Botànic van presentar una proposició de llei que regula el plurilingüisme per a desbloquejar la situació generada després de la suspensió del Decret de Plurilingüisme.

Programa Plurilingüe i Intercultural

Aquest pla renovat planteja un únic Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural en el qual es deslliguen les hores d'ensenyament en anglés de les hores en valencià –establint percentatges mínims per a cadascuna de les tres llengües– i en el qual s'elimina l'acreditació directa de la competència lingüística. Determina, en concret, que com a mínim el 25% de l'ensenyament es done en castellà, un altre 25% en valencià i entre un 15 i un 25% en anglés a tots els centres. La resta, entre un 25 i un 35%, quedaria a lliure elecció dels centres.

Aquesta proposició de llei lleva els "graons" establits en els sis nivells que preveia el decret suspés i deslliga l'augment d'una llengua en virtut d'una altra. Sobre l'eliminació de l'incentiu de l'anglés, la intenció és preparar una norma paral·lela sobre certificacions d'anglés i valencià sobre la base de les hores que s'hagen rebut en aquestes llengües durant l'escolarització.