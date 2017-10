Jèssica Crespo, primera veu de la ràdio d'À Punt

Jèssica Crespo conduirà el primer magazín cultural d'À Punt, el programa de ràdio que està previst que comence les seues emissions el pròxim mes de desembre. Segons ha informat la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), s'ha optat per una professional compromesa amb els mitjans públics per a conduir i codirigir el magazín. "Jèssica Crespo s'ha guanyat el reconeixement professional en una emissora consolidada i amb tanta tradició com la cadena SER i se suma al repte de posar en marxa els mitjans públics valencians. D’aquesta manera, s’incorpora a tot l'equip que ja està treballant a À Punt per a posar-los en marxa", explica la Corporació a través de la seua pàgina web.

Crespo serà la codirectora del programa i treballarà braç a braç amb la productora que es faça càrrec del magazín, sota la supervisió del departament de continguts i programes d'À Punt. "És un repte professional important perquè sóc una convençuda de la necessitat d'uns mitjans de comunicació públics, de qualitat i en valencià", explica la periodista. "Com tots els que fem ràdio, sóc una enamorada d'aquest mitjà i és un privilegi poder encetar aquesta il·lusionant etapa amb un equip tan entusiasta", agrega Crespo.

Sobre l'elecció de Crespo per a conduir el magazín, des de la direcció dels mitjans subratllen que s'ha fet un procés de reflexió profund sobre com iniciar les emissions i també sobre qui havia de ser la primera veu que havia de sonar en la ràdio d'À Punt. "Volíem que fóra una dona. Havia de ser una persona amb experiència en el mitjà, amb un perfil jove, però coneguda i amb soltesa davant el micròfon. I, no cal ni dir-ho, amb el valencià com a llengua materna", argumenten.

Des d'À Punt, s'indica que són conscients de la necessitat de començar a comunicar i per això s'ha decidit fer-ho a partir de la ràdio. "El mitjà de proximitat per excel·lència. Un mitjà tradicional, que inspira calidesa. En aquesta primera fase no hi haurà serveis informatius, però sí que hi haurà un magazín, el títol del qual encara està per decidir, amb temes que interessen l'audiència. Cultura, societat, medi ambient, tradicions… Serà un espai que eixirà fora de les parets de l'edifici de Burjassot una vegada a la setmana i es farà visible arreu del territori. De nord a sud, d’est a oest", expliquen.

Aquest magazín no serà l'única programació amb què s’estrenarà À Punt. El departament de Continguts està treballant en una sèrie d’espais sobre música, literatura, medi ambient… Alguns d’aquests estan vinculats a continguts que també tindran el seu format televisiu. En alguns casos, els presentadors seran els mateixos, i en altres seran diferents. "D'aquesta manera comencem amb el model que proposem: apostant pel transmèdia", continuen.