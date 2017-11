L'EMT aconsegueix la certificació d'AENOR per la seua eficiència energètica

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha obtingut la certificació ISO 50.001, que atorga l'Agència Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) en reconeixement pel treball que les empreses fan en matèria d'eficiència energètica. El regidor de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, ha destacat que l'EMT és la primera gran empresa de transports que aconsegueix a tot l'estat espanyol aquesta certificació.

Grezzi ha destacat la importància d'aquesta acreditació per part d'AENOR, que ve avalada per la International Certification Network IQNet. "És un reconeixement al treball ben fet i una prova més que anem pel bon camí, que ens porta a una EMT millor i més sostenible mediambientalment", ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que, abans de final d'any, l'EMT tindrà per primera vegada dos autobusos elèctrics a la seua flota.