Cultura arriba al 0,7% del pressupost de la Generalitat i se situa a tres dècimes de l'objectiu per al 2020

El pressupost de Cultura per a l'any 2018 se situa en els 107,5 milions d'euros, segons les xifres que recull el projecte de comptes de la Generalitat que, aquest dimarts, el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, va lliurar a les Corts. La xifra provoca una acceleració econòmica en el Pla Estratègic Cultural Fes Cultura que es va presentar a finals de març del 2016. Així, el muntant representa el 0,7% del pressupost total de la Generalitat Valenciana; una xifra que suposa que els comptes del departament de Cultura se situen a tan sols tres dècimes de l'objectiu plantejat pel Pla Estratègic (2016-2020) –elaborat per l'Àrea d'Investigació en l'Economia de la Cultura i el Turisme de la Universitat de València (EconCult) per a la conselleria que dirigeix Vicent Marzà–, que demanava destinar a Cultura fins a l'1% dels pressupostos de la Generalitat el 2020.

Dels 79,1 milions d'euros que va destinar a la cultura el darrer govern del Partit Popular, la progressió de la despesa en aquest sector representa un creixement del 40%. El 2016, la Generalitat Valenciana va invertir en Cultura 84,4 milions d'euros i, el 2017, la xifra es va situar en els 96 milions per a arribar als 107,5 milions que s'han previst per al 2018 (un 12% més que l'any anterior). De la quantitat total, el departament de Marzà pretén seguir amb la seua aposta d'augmentar els sectors productius i creatius autòctons, expliquen fonts de la Conselleria. Per això, l'Institut Valencià de Cultura (IVC), dirigit per Abel Guarinos –l'antiga CulturArts, que gestiona les arts escèniques, la música i la cultura popular, l'audiovisual, la recuperació de patrimoni i la conservació de l'arxiu de l'antiga RTVV–, passa dels 30,5 milions d'euros de pressupost el 2017 als 36,4 milions per al 2018.

El Consorci de Museus és el contenidor que experimenta la major crescuda pressupostària, ja que, dels 2.436.000 milions d'euros del 2017, l'organisme que dirigeix José Luís Pérez Pont tindrà 4.000.000 milions per al 2018, cosa que representa un augment del 94% del muntant econòmic. Per la seua part, l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) obtindria un milió més per al seu pressupost, és a dir, passaria dels 6,3 milions d'aquest 2017 als 7,3. Fins a 400.000 euros d'aquest milió extra es destinaran a la gestió del projecte expositiu de la subseu del museu a Alcoi, un nou espai que se suma a l'administració valenciana el conveni del qual es va signar aquest mateix dimarts.

El Palau de les Arts mantindria el mateix pressupost d'aquest 2017 per a l'any 2018, és a dir, 15,3 milions d'euros que eixiran dels comptes de la Generalitat –tot i que la xifra del pressupost total de Les Arts per al 2017 s'ha situat en els 22,7, pels ingressos de taquilla i lloguer de produccions i els 600.000 euros que dóna el govern espanyol–.

Amb el segon any del Fes Cultura en marxa i amb un pressupost que es col·locaria a tres dècimes de l'objectiu econòmic plantejat, la conselleria està treballant per dur a terme un seguit d'avaluacions d'execució i recorregut del Pla Estratègic per a tindre valoracions objectives dels agents que configuren el sector cultural valencià, un procediment que recull el mateix Pla i que van posar de rellevància tant el conseller Vicent Marzà com la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, al mes de març del 2016.

En el conjunt total dels comptes de la Generalitat Valenciana per al 2018, el pressupost de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports representa el 23,6% (4.720,2 milions d'euros), amb un augment respecte del 2017 del 3,5%. Així, la partida d'Educació i Investigació creix un 3,9%, Cultura un 12% i Esports un 23%.