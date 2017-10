Puigdemont i el seu govern, citats a declarar dijous i divendres per l'Audiència Nacional

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha citat a declarar, en qualitat d'investigats, el destituït president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i el seu govern al complet per uns presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. Puigdemont i els seus consellers estan citats a declarar dijous, dia 2 de novembre, i divendres, dia 3, respectivament, al tribunal amb seu a Madrid.

La magistrada s'ha declarat competent i cita Puigdemont i tots els consellers els dies 2 i 3 de novembre a les 9.00 hores del matí. És la mateixa data escollida pel Tribunal Suprem per a citar a declarar la presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, i els membres de la mesa. De moment, no ha transcendit l'ordre de citació i, per tant, es demana a tots catorze que siguen a les 9.00 hores del 2 de novembre a l'Audiència Nacional. La magistrada també ha acordat donar tres dies per tal que dipositen, de manera solidària, una fiança de 6.207.450 euros, la mateixa quantitat que fixava la fiscalia. Si no aporten els diners, es procedirà a embargar-los els béns.

La magistrada ja alerta en la interlocutòria que demanarà mesures cautelars. "Existeixen factors per determinar l'adopció de mesures cautelars de caràcter real", recull la resolució. Lamela és la mateixa magistrada que ja va enviar a la presó els presidents d'ANC i Òmnium i que investiga també l'excap dels Mossos Josep Lluís Trapero.