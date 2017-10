Xavi Castillo posa música al romanç homòfob del rector de Nules

L'humorista Xavi Castillo no ha desaprofitat l'ocasió per a criticar el "romanç" escrit pel rector de la parròquia de San Bartolomé y San Jaime, Esteban Badenes, i publicat al full parroquial, un text LGTBIfòbic en què critica el sistema educatiu públic per a fomentar la inclusió de la diversitat sexual i familiar.

Castillo i el seu company Manel posen música als versos del romanç, que serà denunciat per diverses entitats davant la Fiscalia en considerar que pot constituir un delicte d'odi. Així mateix, l'humorista recorda que Badenes va celebrar al febrer del 2016 una "missa de desgreuge" per una de les actuacions de la companyia Pot de Plom a la localitat castellonenca. "És una cançó de protesta catòlica, estil Paco Ibáñez", diu Castillo.

En el vídeo, l'actor anuncia que per a la pròxima setmana prepararan un nou muntatge amb les "aventures de Puigdemont" per Bèlgica. "No estava muerto, que era independiente", canten Castillo i el músic que l'acompanya.