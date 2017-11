Vint-i-quatre municipis estalviaran fins al 50% de la factura de la llum amb la instal·lació de bombetes led

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l'Ivace, impulsarà la renovació de l'enllumenat en 24 municipis valencians per tal d'instal·lar-ne un altre d'alta eficiència energètica que permeta una reducció en la factura de la llum.

En concret, es tracta dels municipis d'Argeleta, El Toro, l'Alcora, Cervera del Maestrat, Artana, Barraques, Andilla, Portell de Morella, la Font d'en Carròs, Castalla, Pego, Callosa d'en Sarrià, Benissa, Cocentaina, Algorfa, el Villar, Benaixeve, Llutxent, Bellreguard, Xeraco, la Pobla de Farnals, Albalat de la Ribera, Albalat dels Tarongers i Benifairó de les Valls.

Aquest programa està dirigit especialment als municipis de menys de 20.000 habitants que, generalment, no disposen dels mitjans tècnics ni de pressupost suficient per a escometre aquest tipus d'accions, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La directora general d'Energia, Júlia Company, ha explicat que aquesta iniciativa va nàixer l'any passat amb l'objectiu d'ajudar a reduir la factura energètica dels municipis i avançar, al mateix temps, "cap a un nou model energètic més sostenible i, a causa de l'èxit, enguany hem duplicat el pressupost".

Així, per a renovar l'enllumenat en aquests municipis, Ivace Energia destinarà un total de dos milions d'euros a través d'una fórmula combinada de préstec i subvenció a fons perdut, de manera que es cobrirà el 100% del cost dels projectes d'aquests municipis.

Entre les mesures d'estalvi i eficiència energètica que se sufragaran hi ha la substitució dels llums i lluminàries actuals per altres de major eficiència energètica i la implantació de reguladors de flux lumínic i dels encesos i apagats dels punts de llum, que s'adequaran de nit a les necessitats reals d'il·luminació de les vies. Gràcies a aquest sistema es pot estalviar el 45% de l'energia consumida durant la nit. També es donarà suport a la incorporació de rellotges astronòmics, ajustats a l'hora solar, per a reduir el consum i que permeten la programació diària d'encès i apagat de l'enllumenat d'acord amb l'hora exacta d'eixida i posta del sol.

Reducció de fins al 70% del consum energètic

L'enllumenat públic en els municipis constitueix la principal despesa energètica i encara que és molt variable representa el 50% de la factura energètica del municipi i, en el cas dels més xicotets, aquest percentatge pot arribar al 70%.

Segons les estimacions d'Ivace Energia, la renovació de l'enllumenat públic en un xicotet municipi i la instal·lació de lluminàries led reduiria un 70% el consum energètic d'enllumenat. Aquesta línia d'incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu Feder del País Valencià vigent per al període 2014-2020.