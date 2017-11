Igualtat finançarà les estades vacacionals de 1.772 persones amb diversitat funcional

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha resolt la concessió de les subvencions corresponents a 2017 per a la realització d'estades vacacionals de 1.772 persones amb diversitat funcional per un import de 611.700 euros, la qual cosa suposa un increment de més de 100.000 euros respecte de l'any passat.

En un comunicat, la Generalitat ha destacat que enguany, per primera vegada, el programa d'Estades Vacacionals va destinat a tot el col·lectiu de persones amb diversitat funcional, ja que fins ara atenia exclusivament les persones amb diversitat funcional intel·lectual i/o paràlisi cerebral.

A través d'aquesta convocatòria anual, la Conselleria ha finançat les entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i desenvolupament, al llarg de tot l'any, de programes d'estades vacacionals dirigits a persones amb diversitat funcional. D'aquesta manera, l'ampliació de crèdit per a enguany ha permés que el nombre de persones amb diversitat funcional beneficiares del programa haja augmentat i ha passat de les 1.242 persones en 2016 a les 1.772 d'enguany.

El programa d'estades vacacionals s'emmarca dins de les actuacions de la Conselleria dirigides a proporcionar activitats d'oci i temps lliure a les persones amb diversitat funcional amb l'objectiu de promoure la seua normalització i integració en la comunitat i afavorir la seua participació social i la seua autonomia personal. Les estades, a les quals poden accedir persones amb diversitat funcional intel·lectual, física o sensorial o amb paràlisi cerebral majors de 8 anys, es desenvolupen en instal·lacions hoteleres, campaments d'estiu o albergs juvenils que compten amb les instal·lacions adequades, amb una durada màxima de deu dies.

Les entitats sense ànim de lucre són les encarregades d'organitzar aquest tipus d'activitats amb un adequat servei de suport per al seu desenvolupament personal, mitjançant monitors, educadors i personal voluntari de suport i acompanyament per a garantir la seguretat i una atenció personal i inclusiva.

Estades vacacionals de l'IVASS

L'Institut Valencià d'Acció Social-Sanitària (IVASS) organitza també tots els anys aquest tipus d'estades durant el mes d'agost per als usuaris amb diversitat funcional intel·lectual dels seus centres, que són atesos en tot moment per un equip de professionals i voluntariat i un servei medicosanitari 24 hores al dia per a donar resposta a qualsevol incidència que puga produir-se en el transcurs de les estades.

L'IVASS realitza prèviament un curs de formació dirigit al personal encarregat d'atendre les necessitats bàsiques de les persones amb diversitat funcional intel·lectual que participen en les estades amb la finalitat d'establir els suports que necessiten i perquè puguen gaudir del període vacacional amb les condicions i comoditats que mereixen.