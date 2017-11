Bonig demana a Puig reunir-se amb celeritat per a abordar "el suport dels seus socis de govern al secessionisme"

La presidenta del Partit Popular, Isabel Bonig, ha sol·licitat al president de la Generalitat, Ximo Puig, una reunió, "com més prompte millor", per a abordar en "profunditat" les conseqüències que té per al País Valencià "a curt i mig termini el suport dels seus socis del Consell al secessionisme".

Com ja va anunciar el dissabte passat després de la votació en el Senat de l'article 155 de la Constitució, Bonig ha enviat una carta al cap del Consell en la qual li recorda que "un dels seus socis de govern, el Bloc –que forma part de Compromís– defensa obertament i clarament el dret a l'autodeterminació". Per açò, i "davant el major desafiament que està vivint Espanya des de 1981", Bonig destaca en un comunicat que "els dos grans partits polítics sobre els quals es diposita de forma majoritària el suport social han sabut deixar de costat les lògiques diferències ideològiques per a oferir una resposta a l'altura de les circumstàncies".

Així, en la missiva, li recorda que el debat del Senat sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per a "restaurar la llei, la democràcia i l'estabilitat a Catalunya i en el conjunt de la nació" va culminar amb una "immensa majoria de suports (81,68%)" a l'aplicació d'aquest article. La minoria que "dóna suport als nacionalistes secessionistes", afegeix Bonig en la seua carta, "està conformada principalment pels seus socis de Consell", com són "Podemos i Compromís, que es van posicionar clarament i ho van fer amb Bildu, ERC, PNB i PdCat".

La Presidenta del PPCV acaba assenyalant a Puig que el PPCV li ha oferit el seu suport perquè "governe en llibertat". "Crec que la Presidència de la Generalitat i el Consell no poden estar sotmesos a més tensions que les pròpies de la gestió, i han de ser aliens a aquests postulats que divideixen i enfronten la societat", conclou.