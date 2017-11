El Consell accelerarà la declaració com a BIC de la Fira de Tots Sants de Cocentaina per a 2018

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha inaugurat la tradicional Fira de Tots Sants de Cocentaina, que enguany celebra la seua 671a edició i té lloc de l'1 al 5 de novembre en la localitat del Comtat. Després de ser testimoni de la lectura del pregó i tallar la cinta de la fira des de la balconada de l'Ajuntament, Puig ha assegurat que el Consell tramitarà al més ràpid possible la declaració de la Fira de Tots Sants de Cocentaina com a Bé d'Interés Cultural (BIC).

"Jo crec que l'any que ve podrem ja vindre amb la fira declarada com a BIC", ha afirmat el president, qui ha emfatitzat la necessitat de donar suport a una fita que té visibilitat més enllà de la comarca i del País Valencià. "Cal donar-li tot el suport i visibilitat i esperem que l'any que ve se li'n puga donar més a través de la nova televisió pública valenciana", ha agregat.

El cap de l'executiu valencià, acompanyat pel conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i per autoritats municipals, ha visitat les diferents exposicions i llocs de la fira, que espera l'arribada de més de 450.000 visitants. El president ha declarat que, malgrat que existeix una partida genèrica per a totes les fires del territori, des del Consell s'intenta construir línies de caràcter competitiu "perquè ningú quede exclòs". En aquest sentit, ha recordat la necessitat de comptar amb un finançament just per al País Valencià que permeta que "els valencians i valencianes tinguen els recursos que els pertoquen".