Puig veu els comicis a Catalunya una "bona decisió", però insuficients per a solucionar "l'embús" polític

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha considerat com a "molt bona decisió" la convocatòria d'unes eleccions a Catalunya per al pròxim 21 de desembre, però ha puntualitzat que "l'embús" de la situació política no se soluciona únicament amb uns comicis, sinó que també s'han de "buscar fórmules d'enteniment dins de la legalitat".

Així ho ha indicat Puig als mitjans de comunicació després de visitar la Fira de Tots Sants de Cocentaina, on ha considerat que s'està "tornant, d'alguna manera, a la normalitat" a Catalunya arran de la decisió "molt bona" de convocar eleccions autonòmiques per a "intentar desbloquejar aquesta qüestió".

No obstant açò, ha puntualitzat que "l'embús" a Catalunya "no se soluciona solament amb eleccions", per la qual cosa ha urgit a "buscar fórmules d'enteniment dins de la legalitat" i a avançar en el diàleg. "No crec que l'eixida siga més frontisme, sinó que ha d'haver-hi més ponts de diàleg i les eleccions de veritat han de ser una solució perquè Catalunya, dins d'Espanya, també aborde les reformes que necessita", ha remarcat.

En aquest punt, Puig ha subratllat que el problema territorial "no és sols Catalunya" perquè al País Valencià exigeix un finançament "just" i que hi haja una reforma constitucional que "atenga l'interés general de totes les comunitats autònomes". "Creiem que ací s'ha iniciat una via que pot contribuir al fet que tinguem altres 40 anys de prosperitat, de diàleg i de pau", ha assenyalat.

Viatge de Puigdemont

Insistit pel viatge del president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, cessat pel govern espanyol, a Brussel·les, Puig ha subratllat: "Crec que totes les actuacions dels últims temps del govern de la Generalitat són manifestament millorables".