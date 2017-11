L'aeroport de Castelló estrena una nova ruta regular amb la ciutat polonesa de Poznan

L'aeroport de Castelló ha inaugurat la nova ruta regular operada per Ryanair que enllaça amb la ciutat polonesa de Poznan amb una freqüència de dos vols setmanals. Aquest ruta es converteix en la cinquena connexió internacional de la base castellonenca i se suma a les de Londres, Bristol, Sofia i Bucarest.

Amb motiu del vol inaugural, s'ha realitzat el tradicional acte de benvinguda en la plataforma de l'aeroport, on dos camions del servei de bombers han traçat un arc d'aigua sota el qual ha passat l'aeronau. El secretari autonòmic de Turisme i president d'Aerocas, Francesc Colomer, ha manifestat la seua satisfacció amb l'engegada de la connexió i ha anunciat la realització de diverses accions encaminades a promocionar la destinació turística de Castelló en l'àrea de Poznan.

"Volem aprofitar l'oportunitat que ens brinda la nova ruta per a posicionar els productes turístics de Castelló. Per açò, l'Agència Valenciana del Turisme (AVT), en coordinació amb l'aeroport i el sector, té previstes diverses línies d'actuació per a donar a conéixer l'oferta turística provincial en el mercat polonés", ha explicat. Sobre aquest tema, Colomer ha recordat que l'aeroport de Castelló, l'AVT i la iniciativa empresarial Introducing Castelló ja van desenvolupar al juny una acció promocional conjunta a l'aeroport de Poznan que va permetre presentar l'oferta turística provincial davant representants d'una vintena d'agències de viatges i turoperadores de la zona, a més d'exposar els avantatges operatius de l'aeroport de Castelló.

El director d'Edeis-Aeroport de Castelló, Alexander Schroll, ha detallat que la previsió és que la nova connexió aporte prop de 30.000 passatgers a l'any. Segons Schroll, "estem encantats amb aquesta ruta que enllaça amb Poznan, una ciutat moderna que ofereix molts atractius per als visitants". Així mateix, ha ressaltat que "suposa una gran oportunitat per al sector turístic provincial, ja que la ruta connecta amb un mercat cada vegada més important en el panorama turístic europeu com és el polonès".

El director d'Edeis-Aeroport de Castelló ha ressenyat que la nova ruta de Poznan "contribueix a afermar el creixement de l'aeroport de Castelló". En aquest sentit, cal assenyalar que entre gener i octubre la base ha registrat 127.540 passatgers, 22.000 més que en tot l'any passat.