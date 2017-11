Puigdemont i quatre consellers no aniran a l'Audiència Nacional

El vicepresident Oriol Junqueras i sis consellers aniran aquest dijous a l'Audiència Nacional –Raül Romeva, Carles Mundó, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull i Dolors Bassa–, mentre que a Brussel·les es quedaran el president Carles Puigdemont i quatre consellers: Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Meritxell Borràs i Toni Comín.

Tots ells estan acusats dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. Els que declaren davant la justícia espanyola ja són, a hores d'ara, de camí a Madrid, excepte Dolors Bassa, tot i que també té previst dormir a la capital de l'Estat espanyol. Tots ells se senten "indignats" amb la rapidesa de la citació, tenint en compte que l'han rebuda només 24 hores abans. "Una aberració jurídica que no els ha donat marge per a preparar la defensa", denuncien aquestes mateixes fonts. Tots els membres del govern destituït que han anat a Madrid ho han fet en cotxes particulars, alguns acompanyats de les seues parelles.

Segons fonts pròximes al mateix govern, aquesta nit es trobaran a Madrid amb els seus advocats i estan en "permanent contacte" amb els membres de l'executiu que s'han quedat a la capital belga. Aquestes mateixes fonts asseguren que estan "serens, tranquils i determinats. I convençuts que no han comés cap delicte". L'equip de l'advocat català de Carles Puigdemont, liderat per Jaume Alonso-Cuevillas, representarà tots els imputats del PDeCAT, tant els consellers com els membres de la mesa del Parlament. I l'equip de l'advocat Andreu Van Den Eyden s'encarregarà de la defensa del vicepresident Oriol Junqueras i de tots els consellers i membres de la Mesa d'ERC.

Aquest dimecres s'ha fet una reunió a la qual han assistit els equips dels dos advocats i tots els consellers que declararan aquest dijous a l'Audiència Nacional. Tots ells se senten "indignats" amb la rapidesa de la citació, tenint en compte que l'han rebut només 24 hores abans. Tenint en compte que els membres el Govern declaren a l'Audiència Nacional i els de la Mesa al Tribunal Suprem, aquest fet marcarà els ritmes de les declaracions perquè els dos advocats tenen clients citats als dos tribunals els mateixos dies. Previsiblement, només respondran les preguntes dels seus advocats.