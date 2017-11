El Suprem ajorna les declaracions dels membres de la mesa del Parlament català al 9 de novembre

El Tribunal Suprem ha acceptat la petició dels advocats defensors de la presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, i dels altres cinc membres de la mesa d'ajornar la declaració. Finalment, no prestaran declaració en qualitat d'investigats aquest dijous, com estava previst, sinó que ho faran el pròxim 9 de novembre. Fins eixe dia, el jutge ha decretat sotmetre a "vigilància policial" tant Forcadell com els altres membres de la mesa citats a declarar.

La fiscalia ha sol·licitat al jutge Pablo Llarena que els sis investigats estiguen sota vigilància policial la setmana que tenen per endavant abans de tornar a declarar a Madrid. Per això, han hagut de facilitar un domicili i també un telèfon, informació que la policia farà servir per tal de tenir-los vigilats en tot moment per evitar que puguen fugir abans de venir a declarar.



El jutge ha acceptat la mesura i així ho ha comunicat a les defenses. Quan faltaven pocs minuts per a dos quarts de dotze, Forcadell, Nuet, Simó, Corominas, Guinó i Barrufet han abandonat l'edifici del Tribunal Suprem. Forcadell ho ha fet en cotxe oficial i la resta en dos taxis,

El tribunal ha acceptat, així, la petició de les defenses, que han sol·licitat l'ajornament per a poder preparar les declaracions. I és que tant Forcadell com els altres membres de la mesa del Parlament català –acusats per presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons– van rebre aquest dimecres la citació judicial.