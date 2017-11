El valencià convoca cada vegada més persones a les proves de coneixement

Les proves de coneixement de valencià continuen sent de les que més interés i personal concentren. Segons les dades facilitades per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) s'han registrat un total de 52.159 matrícules, un 22,35% més que el novembre de l'any passat, per a realitzar els exàmens que es duran a terme entre el 4 i el 25 de novembre.

Del total de matrícules, 1.203 es presenten a les proves del nivell A2; 2.673, al nivell B1; 31.847, a les proves del grau mitjà, i 16.015, a les proves del superior. A més, 422 persones es presentaran a les proves de coneixements específics, de les quals 204 ho faran a les de llenguatge administratiu; 110, a llenguatge als mitjans de comunicació, i 108, a correcció de textos.

A més, s'ha produït un augment significatiu de persones matriculades en les proves de grau superior, en concret un 35,77%, respecte a les matriculades per a realitzar les proves el mes de novembre de l'any passat. A més, també s'observa respecte de l'any anterior que augmenta considerablement la matrícula en la capacitació tècnica en llenguatge administratiu, un 47,83%, i en el nivell A2, un 24,15%.

Calendari d'exàmens

En concret, el 4 de novembre es realitzaran les proves del certificat del nivell A2, del certificat de llenguatge administratiu i la primera fase del certificat de grau mitjà. El dia 11 de novembre es farà la prova del certificat del nivell B1 de coneixements de valencià i la primera fase del certificat de grau superior. El 18 de novembre es realitzaran les proves de la segona fase del certificat de grau mitjà i del certificat de llenguatge als mitjans de comunicació, i, finalment, el 25 de novembre es farà la segona fase del certificat de grau superior i el certificat de correcció de textos.

Les proves tindran lloc en 24 localitats valencianes per a cobrir la demanda de tot el territori: Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Borriana, Buñol, Castelló, Dénia, Elda, Elx, Gandia, la Vall d'Uixó, Llíria, Ontinyent, Oriola, Paterna, Sagunt, Sogorb, Sueca, Torrent, València, Villena, Vinarò i Xàtiva. No obstant això, les proves de coneixements específics de llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge als mitjans de comunicació es faran únicament a la ciutat de València.