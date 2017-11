L'economia valenciana creixerà tres dècimes més que l'espanyola en 2017

L'economia valenciana creixerà un 3,4 per cent en 2017, segons l'informe d'estimacions mensuals del Centre de Predicció Econòmica (Ceprede); la qual cosa representa créixer tres dècimes més que la mitjana de l'economia espanyola, que se situa en el 3,1%.

En la seua última previsió de l'avanç del Producte Interior Brut en 2017, Ceprede augura que sis comunitats creixeran per sobre de la mitjana, entre elles, la valenciana, segona en creixement juntament amb Catalunya i després de Madrid.

Concretament, Madrid (3,6%); Catalunya i el País Valencià (3,4%); Canàries (3,3%); Castella-la Manxa (3,3%), i Navarra (3,2%) seran les autonomies més dinàmiques. Després d'elles se situa Balears, amb un avanç del 3,1%, igual a la mitjana estatal. Per sota del 3% se situen la resta de comunitats, amb una forqueta de creixements àmplia que arriba al 2,1%, com a mínim, des del màxim del 3,6%. Múrcia (2,1%) se situa a la cua de l'avanç.

Des de l'entitat han assegurat que la situació de Catalunya encara no ha afectat els creixements de les diferents autonomies espanyoles i que, per a enguany, "l'efecte esperat sobre l'economia nacional segueix sent molt reduït". "Una altra qüestió serà 2018", afegeix.

Per a obtenir les seues prediccions, Ceprede ha tingut en compte 15 indicadors de l'activitat econòmica, com ara els afiliats a la Seguretat Social, l'Índex de Producció Industrial, el consum de combustibles, les matriculacions, el comerç exterior o les pernoctacions.