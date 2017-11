Quaranta films en la nova temporada del Circuit Cultural Valencià

El Circuit Cultural Valencià, que depén de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), ha iniciat la temporada de projeccions de pel·lícules valencianes en huit localitats. L'oferta de cinema valencià, conformada per unes quaranta produccions entre llargmetratges i curts, podrà veure's en els pròxims mesos a Alboraia, Benetússer, Sueca, Bunyol, La Vila Joiosa, Petrer, El Puig de Santa Maria i Vila-real.

Entre els llargmetratges destaquen El amor no es lo que era, de Gabi Ochoa; La noche que mi madre mató a mi padre, d'Inés Paris; Ovidi: El making off de la pel·lícula que mai no es va fer, de Vicent Tamarit; Mil coses que faria per tu, de Dídac Cervera; Brava, de Roser Aguilar, i La Familia. Dementia, de Giovanna Ribes.

La selecció de curtmetratges està conformada per pel·lícules de les tres últimes edicions del catàleg Curts de promoció de curt valencià, entre les quals figuren Bienvenido a casa, de Miguel León Marcos; The Neverending Wall, de Silvia Carpizo de Diego; Aburrimiento, de Gabi Ochoa; Apolo81, d'Óscar Bernàcer; Bottle Battle, de María Pulido; Dent de Lleó, de Jorge Bellver; Lucrecia, d'Eva Marín; The Right Way, d'Emilio Yebra; Tras los números, de Christian Feijóo; Clarke's Third Law; de Javier Valenzuela; Casitas, de Javier Marco; El criptozoólogo, de Vicente Mallols; Piva, de Jaume Quiles; La nit de l'oceà, de María Lorenzo; Honorio dos minutos de sol, de Paco Gisbert i Francisca Ramírez; Via tango, d'Adriana Navarro; El arte en guerra, d'Oscar Martín; El vendedor de humo, de Jaime Maestro, i Lucas, d'Alex Montoya.

El director general de l'IVC, Abel Guarinos, va recordar que l'Institut i el Festival Mostra Viva del Mediterrani van organitzar fa unes setmanes un pitching de cinema valencià per als programadors del Circuit Cultural Valencià amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta cinematogràfica per al 2017-2018. "D'acord amb els objectius de territorialització del Pla Estratègic Cultural Valencià Fes Cultura, estem promocionant i ampliant l'oferta cinematogràfica de cinema valencià i en valencià, així com el circuit d’exhibició en les comarques perquè més poblacions puguen gaudir de les actuals creacions audiovisuals valencianes", va dir Guarinos.

El Circuit Cultural Valencià compta ja amb l'adscripció de 71 localitats, front a les 46 amb què va començar el 2 de maig del 2016. El nombre d'espectadors ha passat dels 287.000 del 2015 als 341.00 del 2016. El nombre de funcions també ha augmentat: de 1.276 a 1.561. La inversió per part de l'IVC va passar dels 441.000 euros el 2015 als 717.000 euros del 2016. L'actual Circuit Cultural Valencià es va crear en l'Assemblea de Programadors realitzada a Alzira el 2 de maig del 2016, partint del Circuit CulturArts, que tenia 46 ciutats adscrites i que era l'hereu del Circuit Teatral Valencià.

Oferta de l'SGAE

Entre l'oferta audiovisual de cinema valencià prevista per a les pròximes setmanes també es troba la tercera edició del Cicle de cinema valencià actual, organitzat pel Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana, a través de la Fundació SGAE i l'associació de guionistes Escriptors de l’Audivosual Valencià (EDAV).

El programa inclou un total de quatre llargmetratges, entre documentals i ficció, datats el 2016 i 2017. L'home que va embotellar el sol, d'Óscar Bernàcer (guió i direcció) i Joana M. Ortueta (guió), obrirà el cicle el dijous 9 de novembre. El programa es completarà amb La família (Dementia), de Giovanna Ribes (direcció i guió), Margarita Cadenes (guió) i Eberhard Petschinka (guió), el dia 15 de novembre; Sara Baras. Totes les veus, de Rafa Molés (guió i direcció), Pepe Andreu (guió i direcció) i Víctor Charneco (guió), el 23 de novembre, i, finalment, Innocent, de Pau Martínez (guió i direcció) i Carlos Ibáñez (guió), el 30 de novembre.