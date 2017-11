Moragues denuncia "l'engany deliberat" del Consell per incloure 1.325 milions per l'infrafinançament al pressupost de 2018

El delegat del govern espanyol, Juan Carlos Moragues, ha qualificat d'"insostenible" el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 2018 i ha alertat de "l'engany deliberat" que creu que suposa incloure la partida reivindicativa de 1.325 milions d'euros, inclosa per tercer any, per a denunciar l'nfrafinançament.

"Són uns pressupostos polítics per a acontentar els seus socis de govern", ha assegurat Moragues aquest dijous, preguntat per la llei de pressupostos que va ser presentada fa dos dies. Se situen en un total de 19.956 milions, amb un augment del 12,6% respecte als comptes de 2017, i inclouen, un any més, els 1.325 milions "reivindicatius" per a apropar el finançament autonòmic del País Valencià a la mitjana d'altres comunitats.

Respecte a aquesta partida, el delegat del govern espanyol ha subratllat que "és la Generalitat qui la posa i tot seguit la treu dels plans econòmics, financers i d'ajust". "Demostra que és una argúcia, un engany deliberat que es fa de forma voluntària", ha emfatitzat, per a vaticinar que "hi haurà nivells baixos d'execució dels pressupostos, com ja està ocorrent aquests anys".

El també exconseller d'Hisenda del PP ha qualificat de "preocupant" la previsió de l'actual responsable del departament, Vicent Soler, que el dèficit se situe en l'1,7% en 2018, per sobre del 0,4% autoritzat. Per a Moragues es tracta d'una cosa que "genera inestabilitat" i ha assegurat, per tant, que "els pressupostos de la Generalitat serien insostenibles si no fóra pel suport del govern espanyol". Uns comptes on "el que no s'explica és l'augment d'ingressos de 2.000 milions d'euros en dos anys o que les despeses financeres estan a menys de la meitat dels de 2014".

Moragues creu que l'administració està "sobredimensionada"

El delegat del govern espanyol ha criticat, a més, que "aquest augment d'ingressos, en lloc de dedicar-lo a baixar els impostos dels valencians, la Generalitat l'ha dedicat a crear una administració sobredimensionada". Ha posat dos exemples: "el nivell d'assessors i alts càrrecs" i la situació de la nova radiotelevisió pública À Punt: "Abans d'emetre, està en nivells anteriors –de l'anterior RTVV–, quan estava amb la major despesa".

Per tot açò, ha assegurat que "són uns pressupostos polítics per a acontentar els seus socis de govern –PSPV i Compromís, amb el suport de Podemos–" i en els quals "no es té en compte que sempre depenen del govern [espanyol] per a fer-los sostenibles i pagar els proveïdors".