El Patrimoni Immaterial valencià, més enllà de la UNESCO

La Universitat de València i la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals (FIECOV) han organitzat per als pròxims dos dies, en col·laboració amb la Institució Alfons el Magnànim, un congrés on s'analitzarà el patrimoni immaterial del territori valencià. Després de la confirmació de les Falles de València com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, el País Valencià ja suma set representacions artístiques, culturals i tradicionals en el prestigiós llistat de la UNESCO. Les festes en honor a la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, el Tribunal de les Aigües i la Llotja de València, les pintures rupestres de l'arc mediterrani i el Palmerar i el Misteri d'Elx completen la llista.

Aixó no obstant, vol anar més enllà de les manifestacions reconegudes per l'organisme internacional i pretén aprofundir en el ric i variat patrimoni cultural immaterial i les seues experiències que hi als municipis i comarques valencianes. "Molts d'ells alberguen valuoses mostres de patrimoni que defineixen la seua identitat, un patrimoni que no es limita a monuments sinó que comprén tradicions, música, festes, sabers o gastronomia que s'han heretat del passat i que formen part de la nostra identitat històrica com a valencians", subratllen des de FIECOV.

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez Gramage; el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo; la degana de la Facultat de Geografia i Història, Ester Alba, i el president de FIECOV, Josep Vicent Frechina seran els encarregats d'inaugurar un congrés que comptarà amb un total de 22 comunicacions oferides per investigadors i especialistes locals, membres dels Instituts d'Estudis Comarcals, docents de la Universitat de València, estudiants de màster i doctorat, etc. Les intervencions, que podran ser presentades a través de lectura o representades mitjançant actuació, es dividiran en 3 blocs: el primer, sobre música i sonoritat; el segon, sobre experiències i territori, i el tercer, sobre festa, gastronomia i paisatge.

Les 22 comunicacions arrepleguen propostes i recerques de múltiples racons del territori valencià, des de les bandes de música de Llíria o el toc de campanes d'Albaida a la Fira d'Oficis de Benassal, l'elaboració de la pansa en la Comarca de la Marina d'Alacant, les alfàbegues de Bétera, la festivitat dels calderes de Sant Pere del Puig o el Pa Beneït de Requena, entre molts altres.

El programa es completarà amb dos 2 ponències. La primera, que se celebrarà la vesprada de divendres, serà impartida per Luis Pablo Martínez, inspector de patrimoni moble de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, que oferirà la conferència titulada 'Els valencians, pioners en la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial. Balanç i perspectives'. Dissabte, 4 de novembre, el professor Gil Manuel Hernández (Departament de Sociologia i Antropologia, UV) impartirà la ponència 'Focs globals. Les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat'.

Aquesta trobada és la setena que se celebra entre la Universitat i els Instituts d'Estudis comarcals (IDECOS), la tercera amb format de Congrés. Des de la primera presa de contacte a la tardor del 2010, la Universitat i els IDECOS han organitzat congressos i trobades sobre medi ambient, educació, economia, turisme, desenvolupament territorial, sostenibilitat, participació, anàlisi electoral, memòria democràtica i, ara, patrimoni immaterial. Aquesta nova iniciativa aferma, per tant, el projecte comú de treball que es va traçar entre ambdues parts el 2010 i impulsa el compromís conjunt de fomentar la convivència, l'intercanvi d'experiències i el desenvolupament d'actuacions futures entre la comunitat universitària (docents, investigadors, estudiants) i aquests col·lectius territorials que arrepleguen les diferents sensibilitats existents en el territori valencià.