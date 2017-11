Arxivada la causa oberta contra la regidora d'Esports d'Alacant per presumpte assetjament laboral

La regidora d'Esports en l'Ajuntament d'Alacant, Eva Montesinos, ha assegurat aquest dijous, després de conèixer-se el sobreseïment de la causa per presumpte assetjament laboral cap a una funcionària, que tenia "fe" en l'arxiu del cas, ja que veia que la denúncia presentada "no tenia cap recorregut". Així s'ha expressat la regidora en un comunicat en el qual ha subratllat la importància de la presumpció d'innocència cap als càrrecs públics, pel "nivell d'exposició" al qual estan sotmesos, i ha recordat que no s'ha pronunciat sobre el procés durant aquest temps per "respecte a la justícia".

L'escrit del jutjat d'instrucció número 9 d'Alacant conegut aquest dijous argumenta que "ni tan sols de manera indiciària" hi ha acreditat cap tipus de "menyspreu" cap a la funcionària, que va denunciar per assetjament l'edil i la cap de servei després de sol·licitar una reclassificació del grup 2 a l'1 per a ocupar una plaça de cap de departament, ja que tenia la titulació requerida.

La Regidoria no va accedir a la reclassificació i va traure a concurs públic la plaça. La funcionària va ser expedientada per "insultar" en xarxes socials la cap de servei. Després d'aquest episodi va demanar la baixa laboral per ansietat i va denunciar el juliol passat el suposat assetjament.