Sanitat facilita a treballadores víctimes de violència contra les dones mobilitat i reduccions de jornada

Les treballadores en situació de violència contra les dones podran sol·licitar la mobilitat de centre de treball a un altre que els resulte més adequat per a la seua protecció o per a rebre l'atenció integral. Aquest nou lloc de treball pot trobar-se en la mateixa localitat o en una altra diferent i, fins i tot, les víctimes podrien demanar el trasllat a una altra autonomia.

Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, després de la signatura del protocol en la mesa sectorial. El protocol té com a objectiu regular el procediment de mobilitat per raó de violència de gènere de les empleades públiques la gestió de les quals és competència de la Conselleria independentment de la seua relació jurídica o situació administrativa.

Montón ha destacat el "compromís" de la conselleria en la lluita contra la violència de gènere. "Els nostres centres han de ser espais segurs i lliures de violència de gènere també per a les treballadores que la pateixen. El protocol que presentem respon a la nostra implicació d'una de les mesures que s'estableixen en el Pla d'Igualtat", ha afirmat.

Aquesta mesura es contempla en el Primer Pla d'Igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que estableix diferents mesures de sensibilització, detecció precoç, prevenció i protecció de les dones en situació de violència de gènere.

D'aquesta manera, el protocol d'actuació garanteix l'agilitat en el canvi de lloc de treball, la confidencialitat durant la carrera administrativa i el compromís de minimitzar els efectes que tot això produeix en les dones, mantenint les condicions retributives de la treballadora. Junt a la sol·licitud de mobilitat es podrà requerir, entre altres mesures, la reducció de jornada, la reordenació del temps de treball o l'adaptació del lloc quan siga necessària per a la seua intervenció psicosocial o per a atendre adequadament les necessitats derivades de la seua situació familiar.

Durant tot el procediment es protegirà la seua intimitat, especialment les seues dades personals, les dels seus familiars i les de qualsevol persona que estiga sota la seua guàrdia o custòdia.

Per a assegurar l'agilitat de la gestió, el canvi de lloc es resoldrà en el termini màxim de 15 dies des de l'entrada de la sol·licitud, que es pot realitzar de forma presencial o en línia. La presentació per via digital de la sol·licitud de mobilitat evitarà la revictimització de la dona, ja que farà innecessària la seua presència física en la iniciació del procediment. La dona s'incorporarà al nou lloc en tres dies si el lloc és en la mateixa localitat o en el termini d'un mes si és en una localitat diferent a partir de quan se li comunique el seu canvi de destinació.

Així mateix, el protocol preveu el trasllat de les persones que tinguen al seu càrrec sota la seua pàtria potestat, tutela o guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, a una menor o a una persona amb discapacitat que tinga la condició de maltractament per violència de gènere, en aquells supòsits en els quals la situació de la víctima aconselle un canvi de localitat de la residència familiar.