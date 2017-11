El TSJ no veu discriminació en el sistema de beques universitàries que exclou les privades

El sistema de beques universitàries aprovades per la Conselleria d'Educació no discrimina els alumnes matriculats en universitats privades. Així ho considera la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia que desestima el recurs de la Universitat Catòlica contra l'ordre que regula les ajudes.

La sentència explica, a més, que la institució demandant no pot erigir-se en representant dels alumnes i en defensor dels seus drets, com ara la igualtat. També li lleva la legitimitat com a portaveu de l'Església Catòlica després que la citada universitat va al·legar els acords de l'Estat amb el Vaticà com a norma vulnerada per l'ordre del departament del Consell dirigit per Vicent Marzà.

La sentència no imposa costes a cap de les parts i té el vot particular d'un dels magistrats.