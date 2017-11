Miquel Gil i Pep Gimeno 'Botifarra' obrin l'edició de tardor del festival Etnomusic

Després de l’òptima acollida registrada pel cicle musical Etnomusic durant la passada primavera, el Museu Valencià d’Etnologia, dependent de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, proposa al públic un nou cicle de quatre concerts, Etnomusic Tardor, de format reduït i acústic.

L'objectiu és mostrar propostes de música folk i del món amb un to més proper, amb formacions reduïdes –duos o tercets– propiciant un ambient més pròxim amb el públic, en un espai tancat. Aquest festival forma part del cicle anual d'activitats culturals que organitza el Museu Valencià d’Etnologia al voltant de la cultura tradicional i la diversitat cultural. El projecte pretén presentar música tradicional valenciana amb plantejaments moderns i actuals; mostrar propostes musicals de diferents llocs de l'estat i del món, sempre vinculant el caire tradicional amb noves lectures musicals.

El cicle es compon d’un total de quatre concerts, els quals tindran lloc a la sala Alfons el Magnànim del centre expositiu, durant els dies 9, 16, 23 i 30 de novembre a les 20.00 hores. Miquel Gil i Pep Gimeno ‘Botifarra’ seran els encarregats d’encetar els recitals amb Nus, un concert ple de romanços, ‘albaes’, nadales, jotes, seguidilles i havaneres. Tot un recital de peces musicals recognoscibles per part pel públic més gran i també pel més jove.

El dia 16 de novembre serà el torn del duo Feten Feten, que proposarà una ruta sonora pels nostres arrels i tradicions musicals. Composicions a ritmes de ball, foxtrot, polca, vals, xotis i seguidilles que ens portaran a músiques de la península Ibèrica, Itàlia, Argentina o Portugal. Tot sustentat amb instruments com el violí, l'acordió, la trompeta, la mandolina i altres menys ortodoxos, com ara el xerrac, la flauta de cadira de càmping o l’ala de voltor, entre d’altres.

El dijous 23 de novembre, la música de la mediterrània i els Balcans serà la protagonista amb Besarabia. En aquest concert el grup valencià mostra un viatge a través de la gran varietat de música dels Balcans, terra de confluència de tots els pobles que al llarg dels segles han viatjat d'orient a occident. El grup combina composicions pròpies amb temes d'influència tradicional en les quals es fusionen el so balcànic i mediterrani amb lletres valencianes i elements més moderns, com ara el jazz o el flamenc. Aquest concert servirà, a més, perquè Besarabia presente el seu primer disc, Ritmos, trenzas y gatos, una proposta carregada d'energia en la qual es barregen ritmes, danses búlgares i tradicionals, cantats en llengua romaní.

Per últim, el 30 de novembre clouran el cicle Matthieu Saglio & José 'El Piru' amb Eclectic Flamenco. El violoncel·lista francés Matthieu Saglio i el guitarrista flamenc José ‘El Piru’ creuen els seus camins en un diàleg espontani, on les deu cordes –guitarra flamenca i cello– componen un ventall sonor de mil matisos. La música d'aquest duo, presentada en el seu disc Petit à Petit, s'arrela en el flamenc per a escapar-se amb més llibertat cap a altres horitzons al llarg dels nombrosos viatges sonors que ofereixen els dos músics. Un treball que deixa la porta oberta a un estil singular en el qual se succeeixen moments melòdics, rítmics, lleugers, fins i tot fogosos.

Les localitats (gratuïtes) per assistir als diferents concerts es podran recollir a partir del dimarts anterior a cada recital –màxim de dues entrades per persona– al vestíbul del Museu Valencià d’Etnologia, de 10.00 a 20.00 hores. A més, com a novetat, també es podrà disposar de les localitats amb reserva en línia a traves de la pàgina web http://www.museuvalenciaetnologia.es/ca/etnomusictardor2017.