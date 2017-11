Oltra rep els agredits el 9 d'Octubre i alerta que "el feixisme s'està organitzant per a atacar la diversitat"

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha rebut les víctimes que van ser "brutalment agredides" per "ultres d'extrema dreta, pel feixisme organitzat" durant la manifestació del passat 9 d'Octubre a València i ha assenyalat que aquest és "un exemple que l'extrema dreta i el feixisme s'està organitzant per a atacar la diversitat".

La vicepresidenta ha destacat la importància que té que les víctimes "puguen expressar el que els ha passat per a detectar que açò no és un moviment aïllat". "Enfront d'aquesta situació, els poders públics i, en aquest cas, la Generalitat ens comprometem amb una societat plural, diversa, on la gent té dret a pensar el que vulga, a voler com vulga i a expressar-se de la manera que considere oportuna, sense que ningú l'agredisca ni el pertorbe per açò", ha informat la Generalitat en un comunicat.

Oltra ha apel·lat a la unitat de la societat democràtica enfront d'aquests fenòmens i ha assenyalat: "Estem en una Europa Occidental on l'extrema dreta està avançant alarmantment també a nivell polític i electoral, d'ací la necessitat que tant les institucions com els partits polítics democràtics se situen enfront dels violents". "Ací hi ha una societat democràtica on tothom cap. I el que no cap són els feixismes i aquells que encoratgen i donen ales al feixisme", ha puntualitzat.

"Aïllament polític i social"

Per altra banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, també ha rebut aquest dijous algunes de les persones que van ser agredides per grups d'ultradreta durant la manifestació del passat 9 d'Octubre i els ha traslladat el "ple suport" de l'Ajuntament, a més de felicitar-los per la seua "valentia".

"El nostre objectiu és que tots ens reconeguem en una ciutat oberta com és València, respectuosa amb la diversitat i la riquesa que ofereix: diversitat d'ètnia, lloc de procedència, orientació sexual i identitat de gènere, creences, opinió, llengua i diversitat funcional", ha manifestat. Ribó, que ja havia contactat telefònicament amb totes les víctimes després de les agressions, ha pogut conèixer personalment algunes d'elles per a donar-los el seu suport i mostrar la seua solidaritat, informa el consistori en un comunicat.

El primer edil els ha explicat que tots els grups de l'Ajuntament van aprovar en el ple del passat mes d'octubre una moció en defensa de la democràcia i de condemna als atacs perpetrats per grups d'extrema dreta. Sota aquest prisma, ha subratllat la importància que "s'aïlle políticament i socialment aquells violents que solament pretenen generar violència, ja siga física o verbal".

Ribó s'ha posicionat així "en defensa dels valors democràtics i dels drets constitucionals com el de reunió i associació, que permeten a qualsevol persona la llibertat per a manifestar-se pacíficament". Al costat de la regidora d'Igualtat, Isabel Lozano, ha explicat a les víctimes el treball que es duu a terme des del consistori per a engegar una oficina municipal que ajude a evitar els delictes d'odi i a denunciar-los quan es produïsquen.