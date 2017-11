Empar Marco defensa que À Punt no es posarà en marxa "de qualsevol manera"

La directora general d'À Punt, Empar Marco, ha defensat aquest dijous l'obertura progressiva del mitjà públic –que arrancarà al desembre amb un magazín cultural per a ràdio i continguts infantils en la web– perquè, "encara que la societat valenciana necessita de manera immediata un mitjà de comunicació, no pot ser de qualsevol manera. No ens podem permetre el luxe de fracassar. No ens ho perdonaria ningú i no ens ho perdonaríem nosaltres".

Així mateix ha admés que la incorporació de la plantilla i el procés de les borses de treball és "lent, més lent del que voldríem" però "garantista", ha valorat, i ha assenyalat que la selecció de treballadors ha de tindre especial "cura" en "no menysprear l'experiència però tampoc prescindir de nous talents formats en les noves necessitats comunicatives".

Marco s'ha pronunciat en aquests termes durant la inauguració del 'Màster en Continguts i Formats Audiovisuals' de la Universitat de València (UV), acompanyada del vicerector de Postgrau, Rafael Crespo, i el director del Màster i del Taller d'Audiovisuals, Miquel Francés, i s'ha adreçat als seus estudiants tot assegurant que "probablement treballareu directa o indirectament en À Punt en un futur".

Segons la directora general, la nova plantilla necessita "periodistes que hagen fet carrer, amb fonts, que sàpiguen contrastar, experts en dades, en comunicació, productors executius que sàpiguen analitzar un guió, enginyers en tecnologies de comunicació, periodistes que sàpiguen usar les noves eines tecnològiques, perfils professionals nous... i hi haurà més", ha agregat.

En la seua opinió aquest és un moment d'"intersecció perfecta" entre una part de la població "ultraconectada" que cerca, decideix els continguts que vol i com vol accedir a ells i una altra que espera el senyal a través de l'antena de tota la vida. À Punt no pot "desatendre cap" d'ells, no pot deixar "víctimes de la bretxa digital", ha avisat.

Transmèdia, sense obsessionar-se, però sense complexos

En qualsevol cas, el canvi d'hàbits en el consum d'informació i entreteniment és vertiginós", ha advertit, per la qual cosa À Punt aposta per la innovació, per a "dir adéu al monstre de fang en què s'han convertit alguns mitjans de comunicació". Els canvis els veu com "una oportunitat de luxe, no un problema" malgrat els "estrictes pressupostos" de què disposa l'ens.

Així, ha avançat que aquest nou "espai públic de comunicació" cerca "trencar costures" i apostar per l'entrada "natural però sense complexos" de continguts transmèdia, projectes pensats des de l'inici amb formats tant per a ràdio, web i televisió. "No pot ser una obsessió" sinó una "incorporació a la nostra pràctica de treball", ha apuntat.

En aquest punt, ha assenyalat que als valors de "formar, informar i entretenir" pels quals ha de vetlar un mitjà públic, À Punt els suma el de "participar" per als usuaris, de manera aquests tinguen "l'última paraula" a l'hora de triar i participar.

Marco ha defensat una programació "de proximitat" però "universal" que "fuja de localismes", que permeten "vertebrar" el territori i "aprendre de nosaltres mateixos", amb humor, sense sectarismes, amb la informació veraç i respectuosa, que mostre la realitat amagada del territori i que alhora siga atractiva. Per a aconseguir aquest objectiu ha demanat "matèria grisa" que ajude a desenvolupar noves formes d'"embolicar" i presentar els productes.

Així mateix, ha defensat la col·laboració amb les universitats i amb la indústria audiovisual i ha recordat que À Punt compta amb una àrea d'innovació i nous formats que treballarà sobre la base de l'"intercanvi d'idees" per a "enderrocar murs", crear "equips multidisciplinaris" i "assumir rutines inèdites". "Tot el personal ha d'estar involucrat en l'èxit dels continguts. Es requereix un canvi de mentalitat", ha subratllat.

La directora general d'À Punt ha assenyalat que, "després d'anys de sequera i precarietat", demana al sector, a les productores, "que ens acompanyen en aquest projecte, que s'atrevisquen a innovar i a fer productes transmèdia", ja que encara que la part informativa la faran treballadors de la casa, l'entreteniment correrà fonamentalment a càrrec d'empreses externes.