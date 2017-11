Junqueras i 7 consellers catalans, a presó

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha dictat presó incondicional per als consellers destituïts Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó i Meritxell Borràs i presó eludible amb fiança de 50.000 euros per a Santi Vila. Lamela actua d'aquesta manera seguint el criteri de la Fiscalia, que ha reclamat aquestes mateixes mesures després de les compareixences on tots –tret de Vila– han contestat només les preguntes de les seues defenses. Els consellers destituïts i Vila (fins que pague) ingressaran aquesta mateixa vesprada a presó en règim de reclusos preventius.

En dues interlocutòries, una per al govern destituït i l'altra per a Vila, la jutgessa justifica la presó incondicional per l'existència d'una "alta probabilitat d'ocultació, alteració i destrucció de proves", "alt risc de reiteració delictiva" i un "elevat poder adquisitiu" que els permetria "abandonar el territori i subsistir a l'estranger".

Abans d'adoptar aquesta decisió, la Fiscalia ha demanat a Lamela que emeta una ordre de detenció internacional contra el president Carles Puigdemont i els consellers Comín, Serret, Puig i Ponsatí i que la remeta a les autoritats belgues.