La Politècnica aprova la venda de l'antiga Escola d'Enginyers Tècnics Agrícoles per a ampliar el Clínic

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha autoritzat aquest dijous la venda a la Conselleria de Sanitat de l'edifici de l'antiga Escola Universitària d'Enginyers Tècnics Agrícoles, situada a l'avinguda Blasco Ibáñez, perquè es duga a terme l'ampliació de l'Hospital Clínic prevista en el primer protocol del 2008, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

El document presentat en la sessió estableix que, per a completar l'operació, hauran de respectar-se les condicions econòmiques originals –venda per un import de 14,5 milions d'euros–, així com els valors arquitectònics de l'immoble. A més, s'especifica que s'haurà de reservar un espai suficient (almenys 750 m 2 ) per a continuar l'activitat investigadora que la UPV ja desenvolupa en col·laboració amb grups de l'Hospital Clínic de València i de l'INCLIVA.

El text, que autoritza el rector a materialitzar l'operació, inclou una clàusula en què s'afirma que l'acord decaurà si no s'executa amb anterioritat a la dissolució de les Corts Valencianes al final de la seua legislatura.

Aquest acord de compravenda aconseguit el 2008 es va paralitzar en març del 2012 quan la Conselleria de Sanitat va comunicar que no tenia pressupost per a atendre l'ampliació i que facultava la UPV a ocupar i usar l'immoble fins que es procedira a la formalització de l'adquisició.

Després de cinc anys d'aturada, les converses es van reprendre aquest setembre, arran d'una carta enviada al Rectorat de la UPV des de Presidència de la Generalitat, on es manifestava l'interés de la Generalitat Valenciana per a realitzar finalment l'extensió de l'Hospital Clínic. En l'actualitat l'immoble està lliure de càrregues i ocupants i al corrent en el pagament d'impostos i despeses.