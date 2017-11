L'Audiència Nacional ordena la detenció de Puigdemont i els consellers que estan a Brussel·les

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha ordenat aquest divendres la detenció del destituït president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i dels quatre consellers que es troben a Brussel·les: la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí; la d'Agricultura, Meritxell Serret; el de Salut, Toni Comín; i el de Cultura, Lluís Puig. Tots ells havien sigut citats dijous com a querellats pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics, però no van acudir a declarar.

D'aquesta manera, Lamela ha acceptat la petició de la Fiscalia, que aquest dijous va demanar l'adopció de mesures cautelar per a Puigdemont i els consellers que l'acompanyen a Brussel·les així com per als consellers que sí van anar a declarar. Tots ells van acabar el dia amb una ordre de presó incondicional per als consellers cessats Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó i Meritxell Borràs i presó eludible amb fiança de 50.000 euros per a Santi Vila, que ha fet efectiva aquest divendres.

En la seua interlocutòria, la magistrada demana que se'ls detinga per rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i afegeix també el delicte de desobediència a l'autoritat. Lamela ha rebutjat la petició que havien fet de declarar per videoconferència des de Bèlgica, país on es troben. Segons la resolució judicial, "no conocorren cap dels casos per autoritzar la mesura". La mateixa jutge va dictar aquest dijous presó incondicional per a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Meritxell Borràs.

Després que Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí i Puig no es presentaren a l'Audiència Nacional dijous, el ministeri públic va demanar la seua detenció perquè compareguen al més prompte possible. En la seua petició, el tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, afirmava que "consten reiterats intents d'entregar la citació al seu domicili, així com reiterades trucades telefòniques a les quals s'ha fet cas omís". A més, afegia que Puigdemont "ha manifestat públicament la seua intenció de no comparéixer i ha sol·licitat, juntament amb Comín i Serret, efectuar la declaració per videoconferència, sense oferir cap dada sobre la seua localització actual".

Per tot això, va demanar a la magistrada Carmen Lamela que ordenara la seua recerca, captura i detenció tant a nivell espanyol com internacional, i que faça les gestions oportunes amb els autoritats belgues per a emetre Ordres Europees de Detenció contra els cinc membres destituïts del govern que dijous no es van personar a Madrid.