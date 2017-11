Octubre tanca amb 1.858 aturats menys

El País Valencià és una de les tres autonomies en les quals va baixar l'atur en el mes d'octubre i va registrar el segon major descens després del País Basc. En concret, l'atur va baixar en 1.858 persones, xifra que suposa una reducció del 0,47%, i que deixa el nombre de desocupats en 394.176 persones.

Segons ha informat aquest divendres el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en termes interanuals l'atur ha baixat al País Valencià en 36.842 persones, un 8,55% menys.

Per demarcacions, el major descens es va produir a València amb una reducció de 3.815 persones, un 1,92% menys, fins als 195.111; seguit de Castelló on va baixar en 775 persones, un 1,85%, fins als 41.163. Per contra, va pujar a Alacant en 2.732 persones, un 1,76% més, fins als 157.902 aturats.

Dels 394.176 aturats, 162.134 són homes i 232.042 dones. Per edats, 29.263 són menors de 25 anys, dels quals 15.001 són xics i 14.262 xiques. El major descens de la desocupació es va produir en el sector en la construcció amb 914 aturats menys, seguida d'agricultura amb 527, indústria 520 i el col·lectiu de sense Ocupació anterior 445. Per contra, en l'únic sector que va augmentar va ser serveis amb 548.