Una dècada de la Fundació Bancaixa: 240 activitats i dos milions de visitants

El Centre Cultural Bancaixa, seu de l'activitat cultural i social de la Fundació Bancaixa a València, compleix dimarts que ve 7 de novembre el seu desé aniversari. L'entitat va presentar la remodelació de l'edifici al públic el 7 de novembre de 2007 amb la inauguració de l'exposició 'Sorolla. Visió d'Espanya', que va mostrar per primera vegada a l'Estat espanyol els 14 panells regionals que l'artista valencià va pintar per a la Hispanic Society of America a Nova York. Per a commemorar aquesta efemèride, Sorolla tornarà a les sales del Centre Cultural Bancaixa amb la presentació de la mostra 'Sorolla. Un jardí per a pintar', que recorre la influència dels jardins andalusos en l'obra de l'artista, a més d'incloure obres inspirades en jardins valencians. L'exposició està organitzada per la Fundació Bancaixa, l'Obra Social la Caixa i el Museu Sorolla de Madrid.

Durant aquests deu anys, la Fundació ha desenvolupat nombroses activitats que han consolidat el centre com a espai de referència en l'agenda cultural i social de la ciutat. Així, al llarg d'aquesta dècada, les més de 240 activitats desenvolupades en l'emblemàtic edifici de la plaça de Tetuan han atret 2.138.993 visitants. En l'àmbit de la cultura, s'han presentat prop de 50 exposicions que sempre han tingut com a pilar fonamental la col·lecció d'art de la Fundació i han estat centrades en artistes com Sorolla, Picasso, Pinazo, Joan Miró, Equip Crònica, Imi Knoebel, Andy Warhol, Sean Scully, o Julian Opie, entre molts uns altres.

A més, s'han realitzat exposicions col·lectives amb la col·lecció d'art de la Fundació com a protagonista i també s'han mostrat altres col·leccions tan rellevants com les d'Iberdrola, Martínez Guerricabeitia o Lladró. Els projectes expositius temàtics en col·laboració amb institucions de prestigi com el Museu del Louvre ('Tres imperis de l'Islam' o 'Tanagras'), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ('En la ciutat xinesa' o 'Per laberints'), Magnum Photo ('Temptació-és Marilyn'), el Museu Nacional d'Art de Catalunya ('1.900. L'origen de l'art publicitari') o el Museu Rublev de Moscou ('Rússia Sagrada') també han tingut espai al Centre Cultural. A més, s'han dut a terme conferències, congressos, concursos, tallers, concerts i activitats culturals dirigides a tots els públics.

Exposició de l'Equip Crònica, una de les que ha acollit el Centre Cultural Bancaixa en la seua dècada d'existència / FUNDACIÓ BANCAIXA

La Fundació, però, també ha volgut transcendir l'àmbit de l'exhibició i ha promogut l'acció social i l'accés a la cultura i l'art amb la realització de tallers didàctics vinculats a les exposicions del Centre Cultural i pels quals han passat en aquests deu anys 148.551 persones, entre elles les dels diferents col·lectius als quals es dirigeixen: persones majors, col·lectius en risc d'exclusió social, persones amb discapacitat i escolars. A més, s'han desenvolupat jornades de sensibilització i exposicions de temàtica social amb l'objectiu de donar visibilitat als reptes per a avançar cap a una societat amb igualtat i plena d'oportunitats.

Actualment, i dins de la programació amb la qual se celebra el desé aniversari, al Centre Cultural Bancaixa es poden visitar dues exposicions, a les quals se sumarà dimarts que ve la mostra de Sorolla, l'antològica 'Valdés. Una visió personal', que recorre tota la trajectòria en solitari de l'artista valencià des dels seus començaments, a principis dels anys 80, fins a l'actualitat; i 'Vicente Ortí. L'intèrpret de la matèria', integrada per mig centenar d'obres de l'escultor valencià.