El govern espanyol no dóna dades sobre el cost del desplegament policial per a l'1-O perquè és "matèria reservada"

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, demanarà empara després que el govern espanyol haja "vetat" diverses preguntes parlamentàries en què demanava conèixer el cost de l'operatiu policial mobilitzat amb motiu del referèndum català, en què es van activar milers d'agents dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, van desplaçar vehicles amb agents de tot l'Estat i es van llogar vaixells, entre altres mesures per a respondre contra el referèndum de l'1 d'Octubre.

Entre les interpel·lacions del senador figuraven aspectes com el cost en combustible, definir a per què calia anar; el nombre d'efectius policials i militars desplaçats, si van pagar els peatges a l'AP-7, si estaven autoritzades concentracions per a animar els agents que partien cap a Catalunya, el nombre d'allotjats en els creuers, si es cessarien ministres després de les desproporcionades càrregues policials contra la població catalana o si l'operatiu ha deixat desateses altres zones, segons explica la formació valenciana en un comunicat. D'altra banda, demanaven saber qui va donar les "ordres de colpejar i maltractar la població", el nombre de denúncies contra els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat o si el govern "se sentia orgullós de la imatge donada a l'exterior per la repressió", entre d'altres.

Davant aquesta bateria de preguntes, Mulet assenyala que, amb una resposta genèrica, el govern espanyol "veta moltes de les respostes basant-se en l'Acord del Consell de Ministres de 28 de novembre del 1986, pel qual es classifiquen determinats assumptes i matèries d'acord amb la Llei de Secrets Oficials, que va atorgar amb caràcter genèric la classificació de 'reservat' als plans de seguretat d'Institucions i Organismes Públics. Una justificació que Mulet considera que "vulnera" els seus drets com a senador de "demanar de les administracions públiques les dades, informes o documents que estiguen en poder d'aquestes".

El senador de Compromís, Carles Mulet, en una imatge a la cambra alta. / DIARI LA VEU

El senador valencià ha rebutjat aquesta manera de veure les coses, ja que la informació sol·licitada només són "xifres, costos econòmics i aspectes de control polític, quelcom que no afecta les operacions obertes". Mulet també ha rebutjat que s'hagen seguit els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

Mulet ha explicat en un comunicat que "la ciutadania té dret a saber què s'ha fet amb els seus diners" i ha censurat la irresponsable gestió del ministre d'Interior. "Estem davant d'una involució gravíssima de l'Estat de Dret. La Fiscalia controlada pel govern, al capdavant de la qual hi ha un fiscal reprovat, podria estar extralimitant-se amb les seues mesures cap al govern i els representants polítics escollits pels ciutadans de Catalunya. A això se suma ara un govern que viola un principi d'aquesta democràcia, que és el fet d'estar sotmés al control parlamentari: ataquen directament la Constitució i el reglament del Senat, que té rang de llei, i els drets bàsics dels senadors. La deriva d'aquest govern és realment preocupant ", ha afegit.