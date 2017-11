Oltra, a Bonig: "Es comença mentint i s'acaba furtant la caixa"

La portaveu del Consell ha respost amb contundència Isabel Bonig després que presidenta del PPCV reclamara a Ximo Puig que trenque el seu pacte amb Compromís per haver passat de ser "nacionalista a independentista" arran del rebuig de la coalició a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

"No és bonic en política dir mentides. No és ètic ni bonic. Hi ha corrents polítics que han defensat que repetir una mentida pot convertir-la en veritat. Pot donar rèdit electoral, però és la putrefacció de la política, l'antesala del que ve després. U pot començar mentint i acaba furtant la caixa", ha explicat Oltra durant la roda de premsa posterior al ple del Consell del divendres.

<br />

La número 2 del Consell ha retret a Bonig que es dedique a "agitar banderes d'odi" i promoga "l''estigmatització de l'altre" per a "conflictivitzar" la societat. "Si el PP vol sembrar odi, recollirà tempestes tota la societat. No li demanaré prudència, però sí una mica de rigor", ha conclòs Oltra.