Oltra: "La reivindicació política de dos milions de catalans només té solució política"

La portaveu del Consell, Mónica Oltra, no ha volgut fer cap declaració sobre la interlocutòria que ahir va enviar a la presó el destituït vicepresident del govern català i altres set consellers. "El Consell no ha valorat la resolució judicial", ha dit la també vicepresidenta, tot insistint que l'executiu valencià sols es pronuncia sobre decisions de la justícia que afecten directament la seua gestió.

Això no obstant, Oltra ha confiat una vegada més en una solució política. "Hi més de dos milions de persones que fan una reivindicacio política i això només es pot solucionar amb política", ha dit la portaveu de l'executiu valencià. "Cal abordar ja –ha continuat– el debat territorial global, al marge que s'aborde la problemàtica catalana particular. I, a més, cal molta política perquè els territoris vulguen formar part del projecte global", ha expressat la vicepresidenta, qui ha qualificat la situació de Catalunya "de gravetat extraordinària".