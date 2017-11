SATAN: el sistema d'alerta dissenyat per a evitar la corrupció

El Consell ha aprovat, en el ple celebrat aquest divendres, l'avantprojecte de Llei d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes contra la corrupció en l'administració. Segons ha explicat el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, SATAN (Sistema d'Alerta Primerenca Anticorrupció (temprana, en castellà) –nom que no és definitiu– vigilarà possibles irregularitats per a evitar, mitjançant la seua correcció, que puguen convertir-se en "brou de cultiu" de casos de corrupció.

El sistema, actualment en desenvolupament, creuarà totes les bases de dades en mans de la Generalitat en el marc de la protecció de dades i s'estan negociant convenis amb els col·legis professionals per a disposar de les seues bases de dades, per a construir "tota aquesta arquitectura informàtica", ha explicat.

Alcaraz s'ha mostrat especialment orgullós d'aquesta llei, que regula per primera vegada amb una normativa la Inspecció General de Serveis. "És la primera barrera per a evitar les corrupteles. EL PP l'havia reduït a 3 funcionaris. Ara n'hi ha 15 i volem arribar-ne a 20", ha explicat el conseller. Alcaraz ha assegurat que es tracta del sistema més modern de l'estat espanyol i d'un dels més moderns d'Europa. "En cinc o sis anys serà una eina fonamental en tots els govens", ha destacat en la seua intervenció juntament amb la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Alcaraz també ha explicat que el sistema permetrà detectar irregulars administratives; "no cal que siguen grans casos de corrupció". El projecte converteix en algoritmes contractes, subvencions, gestió de personal... "Quan es pose en marxa i el sistema detecte una possible irregularitat, saltarà una alarma que arribarà a la Inspecció General de Serveis, que serà l'encarregada d'investigar aquesta irregularitat", ha explicat el conseller, alhora que ha advertit que no es tracta ni d'un sistema "de policia, ni de fiscalia". Això no obstant, ha assegurat que si es detecta una irregularitat molt greu es demanarà l'actuació de la Fiscalia. Quan pot saltar l'alarma? "Doncs si una entitat rep un nombre inusual de subvencions o si hi ha molts contractes menors que s'aproximen al màxim permés", ha posat com a exemple Alcaraz.