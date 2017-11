Manel Pitarch, Vicent Bataller i Sílvia Romero, guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Xàtiva

Els Premis Literaris Ciutat de Xàtiva són una de les fites més rellevants dins del món de les lletres valencianes. El certamen se celebra des de principis dels anys 80 i és sinònim de prestigi, no sols al País Valencià, sinó arreu dels territoris de parla catalana. Prova d'açò és que en aquesta edició, la 34a, hi ha hagut un augment del 44% de la participació respecte a l'anterior, en l’any 2015.

Aquesta vesprada s'han donat a conéixer els guanyadors en un esdeveniment públic que ha acollit l'espai cultural Sant Domènec de la capital de la Costera. Així, s'ha anunciat que el Premi de Narrativa Blai Bellver, dotat de 9.000, ha estat concedit a l'escriptora i filòloga barcelonina Sílvia Romero per la seua obra El jurament. El poemari dels ociosos, del vila-realenc Manel Pitarch, també filòleg i professor, ha estat la creació escollida com a guanyadora del Premi de Poesia Ibn Hazm, al qual li corresponen 4.000 euros. Per últim, el Premi Carlos Sarthou d'Assaig i Investigació, valorat en 4.000 euros, ha estat atorgat a Vicent Bataller, natural de Xàtiva, pel seu treball El parlar del "tinguem".

El jurat ha estat presidit pel regidor de Cultura Jordi Estellés. En concret, el de la modalitat de narrativa ha estat format per Enric Salom, Josep Franco i Jesús Huguet. El de poesia, per Feliu Ventura, Pep Bataller i Alfred Aranda. Finalment, el d'assaig i investigació, per Mariano González Baldoví, Xavier Aliaga i Josep Lluís Cebrián. Cal destacar, tal com s'esmentava abans, la crescuda de participació d'enguany. S'han presentat 71 propostes al premi Ibn Hazm, 29 més que el 2015; 14, a la categoria d’assaig i investigació, mentre que en la passada edició en van ser 6; i al premi Blai Bellver han hagut 45 aspirants, tres més que en l'edició anterior.

A banda del lliurament de premis, l'acte ha comptat també amb una segona part en què les arts escèniques han estat les protagonistes. L'actuació ha estat a càrrec de la Companyia Maduixa de Sueca, que ha presentat el seu espectacle Mulïer, que ha guardonat als Premis Max en 2017 com a millor espectacle de carrer i millor composició musical. Mulïer és dansa, una dansa que busca "investigar els límits físics, l’equilibri, el moviment i la poesia, la força i les emocions", segons la companyia. A més, està concebut com "un homenatge a totes les dones que durant segles i segles d’opressió han lluitat i segueixen lluitant pel seu jo salvatge".