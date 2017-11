El govern espanyol impugna les lleis valencianes contra els desnonaments i la pobresa energètica

El Consell de Ministres espanyol ha aprovat aquest divendres dos acords per a sol·licitar al president, Mariano Rajoy, la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat en relació amb articles de les lleis de pobresa energètica i funció social de l'habitatge de la Generalitat. En tots dos casos, el govern de l'Estat considera que la competència és de caràcter estatal i la Generalitat s'hauria atribuït funcions que no li corresponen.

Sobre el recurs contra a la llei per a pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua i gas), el govern espanyol recorda que el Tribunal Constitucional va reiterar la competència estatal en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic.

La llei valenciana estableix un procediment que contradiu els terminis previstos en la normativa estatal per al tall del subministrament, segons argumenta el govern espanyol. Incideix a més sobre el règim econòmic del sistema energètic en mantindre el subministrament sense retribució del subministrador, i regular els terminis d'aplicació, les comunicacions a realitzar abans del tall de subministrament, els consumidors als quals no se'ls podrà tallar el subministrament, entre altres mesures, en termes diferents als establits per la normativa estatal bàsica en matèria d'energia (electricitat i gas), i no així en relació amb el subministrament d'aigua, que no es veu afectat per la impugnació.

Pel que fa al recurs d'inconstitucionalitat en relació amb els articles de la norma valenciana per a la funció social de l'habitatge, el govern espanyol explica que la norma incorre en extralimitació competencial i, per tant, envaeix les competències estatals en matèria de règim del dret de propietat, de legislació processal i civil, "bases de l'ordenació de crèdit, banca i assegurances" i "bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica".