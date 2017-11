El més sec en 20 anys i el sisé més calorós des de 1950: així ha sigut l'octubre de 2017

El passat mes d'octubre ha sigut el sisé més calorós des de 1950 al País Valencià, amb una mitjana de 18,2ºC, la qual cosa representa un 1,9ºC per sobre del normal en la desena fulla del calendari. També ha sigut un mes especialment sec, el segon octubre en què menys ha plogut dels últims 20 anys, ja que la precipitació acumulada de 10,8 litres per metre quadrat se situa un 85% per sota de la mitjana de 1981-2010.

Segons el balanç de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), es tracta del mes d'octubre més calorós des de 2014, que va ser extremadament càlid, amb una mitjana propera als 19 graus. Des del 2011, tots els mesos d'octubre han sigut càlids o molt càlids i cal remuntar-se a tres anys abans per a l'últim gran temporal de llevant.

Per zones, l'últim octubre ha sigut molt sec en la majoria del país, fins al 68% del territori –quasi totes les comarques de València i Castelló– i sec en el 31%, gran part a Alacant. Solament l'1% del territori ha tingut un caràcter climàtic normal, en zones del litoral nord alacantí.

El caràcter tan càlid i sec es deu a la presència persistent d'altes pressions sobre la península durant pràcticament tot el mes, amb una anòmala pressió mitjana de +5.2 hPa al País Valencià. Solament en dues ocasions, en 1971 i 1983, es va produir una situació similar d'altes pressions tan potents en un mes d'octubre.

Malgrat les altes temperatures, l'entrada de la tardor s'ha caracteritzat per l'estabilitat, amb una baixada des dels més de 19ºC de l'1 d'octubre fins als 14 del passat dimarts, 31 d'octubre. De fet, excepte els dies 7 i 19, els termòmetres van estar molt per sobre dels valors habituals, encara que no s'ha registrat en tot el mes un gran pic de calor.

El dijous 5 d'octubre va ser la jornada més calorosa i es va notar especialment a les comarques de València, amb fins a 34,5ºC de màximes a Sumacàrcer, 34 a Barxeta, 33,8 a Carcaixent i 33,4 a Xàtiva. Per contra, els valors més baixos es van registrar el dilluns 23, quan Vilafranca del Cid va fregar la gelada amb 0,2ºC i l'observatori d'Ademús va marcar 1,3ºC, si bé el dia més fred en el conjunt del país va ser el dijous 19.

Pluja, molt per sota de la mitjana

Quant a les precipitacions, el balanç de l'Agència de Meteorologia reflecteix que a l'octubre d'enguany va ploure menys de la meitat que en 2015 i 2016, amb valors molt similars als de fa tres anys. Des de 2013, tots els mesos d'octubre han conclòs amb una precipitació mitjana molt inferior a la mitjana normal de 71 litres per metre quadrat.

La tònica general de falta de pluges es va veure interrompuda amb les tempestes del 18 d'octubre. Encara que van ser generalitzades en tot el territori, en la majoria van caure en forma de ruixats de forma durada i intensitat puntualment forta. En punts de la Marina Alta com Altea, van estar acompanyades de calamarsa.

Però la jornada amb les precipitacions més concentrades va ser la del dissabte 7 d'octubre, quan una tempesta va agranar el litoral alacantí i va deixar fins a 38,2 litres per metre quadrat a Benidorm, més de la meitat (21,6) en solament una hora. També va ploure, encara que molt menys, l'últim dia del mes.

En el còmput del mes, els valors més alts de pluges es van registrar a les localitats costaneres de la Marina com Xàbia, amb 58,4 litres per metre quadrat, i Benidorm (45,8). Les capitals van anotar 8,6 litres (Castelló), 13,2 (Alacant) i 17 (València).