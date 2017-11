L'Ajuntament de València premiarà les falles que treballen per la igualtat i la diversitat

Amb una dotació total de 7.000 euros, l'Ajuntament de València llança la primera edició dels Premis Caliu per a les falles grans de la ciutat integrades en la Junta Central Fallera. Un projecte conjunt de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Regidoria de Cultura Festiva que vol premiar les falles que tinguen un contingut que promoga la igualtat, la diversitat i que lluite contra l'exclusió.

"Les falles tenen un gran potencial per a vehicular i per a fer partícip tota la ciutat dels valors d'igualtat, diversitat i convivència que volem promoure i visibilitzar des de l'Ajuntament", ha exposat la regidora Isabel Lozano. Al mateix temps, el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, ha aprofitat l'ocasió per a "animar les comissions falleres i els mateixos artistes fallers perquè els seus monuments parlen de diversitat i d'inclusió".

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar la creació de nous projectes que, pels seus elements, tractament dels temes i materials, tinguen un concepte igualitari i divers, contribuint amb això a la superació de barreres i estereotips. Es tracta d'escenificar el principi d'igualtat de tracte i no discriminació per motiu de sexe, d'orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, situació de pobresa, diversitat funcional o qualsevol altra causa, contribuint a la prevenció de la intolerància, l'odi o qualsevol forma de discriminació.

El primer premi tindrà una dotació de 3.000 euros; el segon, de 2.000 euros; el tercer, de 1.000 euros, i el quart i el cinqué, de 500 euros. El jurat del guardó estarà presidit per la regidora Lozano i tindrà quatre vocals, que seran professionals amb experiència en l'àmbit de la defensa de la igualtat i la diversitat de la societat valenciana, així com de l'àmbit de les falles.

El nom d'aquestos premis procedeix d'una paraula valenciana de l'himne faller que té tres accepcions i que, segons la regidora Isabel Lozano, reflecteixen el significat dels premis: "Mescla de brasa incandescent i de cendra que queda en un foc quan s'apaga definitivament la flama"; "ambient agradable, d'afecte, de sentiment, de passió"; i al caliu d'algú o d'alguna cosa, que vol dir "al seu abric, sota la seua protecció".