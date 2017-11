Puigdemont aposta per una llista unitària per al 21-D

El president Carles Puigdemont s'ha mostrat partidari de la llista unitària amb vista a les eleccions del 21 de desembre. "És el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolítics i la República", ha escrit a Twitter en una piulada acompanyada de l'enllaç a un manifest per a sumar adhesions a una llista unitària.

Puigdemont ho ha dit poques hores després de ser entrevistat a la televisió pública belga RTBF, on ja va parlar de la possibilitat d'una llista conjunta a les eleccions. El Partit Demòcrata aposta per una "gran llista de país" per a les eleccions del 21-D, tal com va explicar la coordinadora del partit, Marta Pascal, aquest divendres.

En aquesta entrevista a RTBF, Puigdemont també va assegurar que està disposat a presentar-se a les eleccions del 21-D encara que haja de ser candidat des de l'estranger i va recordar que ell "lidera el govern legítim" de Catalunya i que va ser "escollit" en unes eleccions per a servir d'acord amb "la voluntat dels catalans, que ha estat anul·lada de forma totalment il·legal".