El Museu de Prehistòria de València dedica una mostra al restaurat Vas dels Guerrers

El Museu de Prehistòria de València, depenent de l’Àrea de Cultura de la Diputació, inaugura demà, 14 de novembre, l'exposició 'L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric'. Aquesta mostra, segons expliquen en una nota, té com a protagonista "una de les peces més extraordinàries de l'art d'època ibèrica", el Vas dels Guerrers de Llíria. L’exposició, de producció pròpia, està comissariada per Helena Bonet i Jaime Vives-Ferrándiz.

El vas va ser trobat el 1934 durant les excavacions que desenvolupava el Servei d'Investigació Prehistòrica al poblat ibèric del Tossal de Sant Miquel de Llíria. Des d'aleshores, aquesta obra ha estat en les sales del Museu de Prehistòria. L'exposició que ara s'inaugura "presenta aquesta joia en tota la seua esplendor, després de la seua recent restauració, al costat d'altres peces de jaciments ibèrics valencians". A banda del vas, es mostraran per primera vegada al públic documents, fotografies i dibuixos d'arxiu del museu. 'L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric' coincideix amb la celebració del noranta aniversari de la fundació del Servei d’Investigació Prehistòrica i el seu Museu de Prehistòria.

Per als responsables de l'exposició, "aquesta obra d'art és, sobretot, un objecte del passat que permet narrar la història de la gent a través de qüestions elementals que guien la recerca arqueològica: On es va trobar? Per a què es va utilitzar? Qui ho va encarregar? Com i qui ho va fer? Què va motivar la seua destrucció? L'exposició aborda aquestes qüestions i planteja els enigmes que tanca el vas, des del significat del seu impressionant fris decorat fins al seu lloc de troballa, un pou ritual d'un edifici sagrat". Així doncs, l'exposició vol donar a conéixer aquesta "icona de la cultura valenciana" i descobrir el llegat dels ibers "com a part del nostre passat".

Helena Bonet, directora del museu, serà l'encarregada de la conferència inaugural, que tindrà lloc demà a partir de les 19 hores a la sala Alfons el Magnànim. La mostra es podrà visitar fins març del 2018.