Ciutadans acusa Puig d'escorar-se "en el nacionalisme i el radicalisme" per a poder aprovar els pressupostos

La portaveu de Ciutadans a les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, ha lamentat aquest dissabte que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "estiga sotmés per Compromís i Podemos per a aprovar els pressupostos", una necessitat que "l'està obligant a escorar-se en el nacionalisme i el radicalisme".

Sánchez ha afirmat en un comunicat que "així ho ha demostrat amb les seues declaracions sobre la presó preventiva a l'expresident català –Carles Puigdemont– i al seu govern", en referència a les paraules del cap del Consell d'aquest passat divendres. Puig va afirmar que l'empresonament d'exmembres del govern de Catalunya no és "el més adequat" per a "solucionar el conflicte" i va lamentar el "fracàs de la política", si bé va manifestar el seu "respecte per ambdues parts: a les seues decisions i a les crítiques que es deriven d'aquestes decisions".

La síndica de Ciutadans ha criticat sobre aquest tema que el president "s'alinee amb postures al marge del seu partit (PSPV) en criticar les decisions judicials" i ha defensat "la importància de vetlar per l'Estat de Dret i la legalitat vigent". "Al Consell mana Compromís", ha recalcat Sánchez, per a qui "l'obsessió de Puig és no tindre problemes amb els seus socis de govern".

Per això, la portaveu de la formació taronja considera que "la necessitat del cap del Consell d'aprovar els comptes per al pròxim exercici l'obliga a deixar-se portar a posicions més radicals". També l'ha acusat de ser "ostatge de Compromís i Podemos", per la qual cosa ha recordat l'oferiment de Ciutadans per a pactar "uns comptes que donen estabilitat".